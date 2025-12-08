OnePlus Pad Go 2 i OnePlus Watch Lite. Producent ujawnia nowe informacje

17 grudnia OnePlus pokaże swoje nowe urządzenia – smartfon, tablet i zegarek. O OnePlus 15R już wiemy prawie wszystko, a teraz producent ujawnił kolejne informacje na temat pozostałych dwóch sprzętów – OnePlus Pad Go 2 i OnePlus Watch Lite.

OnePlus Pad Go 2

Tablet OnePlus Pad Go 2 to następca niedrogiego modelu z 2023 roku. Jedną z zalet urządzenie może okazać się 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2.8K, jasności 900 nitów, z zagęszczeniem 284 ppi i zapewniający 98% pokrycia palety barw DCI-P3. Ekran ma proporcje 7:5 i wypełnia przedni paelk w 88,5%. Wyświetlacz jest zgodny ze standardem Dolby Vision i ma certyfikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0, gwarantujący bezpieczne, wielogodzinne użytkowanie. Całość została zoptymalizowano pod kątem systemu Open Canvas, który ułatwia intuicyjny multitasking.

Sercem OnePlus Pada Go 2 jest układ MediaTek Dimensity 7300-Ultra wykonany w procesie 4 nm, a producent obiecuje szybkie i stabilne działanie przez długi czas. Płynność pracy ma potwierdzać certyfikacja TÜV SÜD Fluency.

Producent ujawnił też, że tablet ma wbudowaną baterię 10 050 mAh z ładowaniem 33 W SUPERVOOC, umożliwiającą 15 godzin oglądania wideo, 53 godziny słuchania muzyki lub 60 dni czuwania. Funkcja ładowania zwrotnego pozwala natomiast wykorzystać urządzenie jako wygodny powerbank dla smartfonu.

Wiadomo też, że OnePlus Pad Go 2 wyróżnia się wykończeniem z matowego szkła Anti-Glare i będzie dostępny w dwóch kolorach: Shadow Black (czarny) oraz Lavender Drift (lawendowy). Wariant Shadow Black to pierwszy tablet OnePlus oferujący obsługę 5G.

OnePlus zaprezentował także pierwsze szczegóły rysika OnePlus Pad Go 2 Stylo – pierwszego rysika przeznaczonego dla tej serii. Akcesorium zapewnia szybkie ładowanie, a 10 minut podłączenia do źródła zasilania ma wystarczać na pół dnia notowania lub rysowania.

OnePlus Watch Lite

OnePlus Watch Lite to lekki i wygodny w noszeniu smartwatch wyposażony w 1,46-calowy wyświetlacz AMOLED z bardzo wysokim poziomem jasności, sięgającej nawet 3000 nitów w trybie Sport. Dzięki temu ekran pozostaje wyraźny i czytelny nawet w pełnym słońcu, co docenią osoby trenujące na zewnątrz.

Zegarek ma się także wyróżniać technologią Aqua Touch, która umożliwia precyzyjną obsługę mokrymi dłoniami, co powinno stanowić duże ułatwienie podczas biegania i jazdy na rowerze w deszczu czy intensywnych ćwiczeń.

OnePlus już wcześniej zdradził, że OnePlus Watch Lite ma dwupasmowy GPS i wyróżnia się ponad 100 trybami sportowymi z funkcją automatycznego obliczania kluczowych parametrów, takich jak VO₂ Max i próg mleczanowy po treningach. OnePlus Watch Lite zaoferuje także system monitorowania zdrowia, w tym funkcję 60s Wellness Overview, która w minutę zmierzy kilka wskaźników pracy organizmu.