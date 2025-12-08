Słynny zakaz wchodzi w życie już w środę. Oto, co oznacza

Przełomowy zakaz już za dwa dni

Już w najbliższą środę w Australii zostanie wprowadzony przełomowy zakaz korzystania z mediów społecznościowych. I może on stać się wzorem do naśladowania dla wielu innych krajów.

10 grudnia 2025 Australijczycy poniżej 16. roku życia zostaną objęci zakazem korzystania z mediów społecznościowych. A lista zablokowanych platform jest nam wyjątkowo bardzo dobrze znana. To serwisy typu TikTok, Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick i Twitch. Zostało zapowiedziane także, że lista ta będzie mogła ulec rozszerzeniu, w razie potrzeby.

Serwisy typu Discord, Pinterest, Roblox, WhatsApp zostały na razie wyłączone z zakazu, ale nadal będą monitorowane. Podobnie jak chatboty, oparte na sztucznej inteligencji. Będą one poddawane ścisłej kontroli nie tylko w Australii, ale i na całym świecie.

Tego typu działania są konieczne. W niedawnym badaniu brytyjskiej organizacji charytatywnej, działającej na rzecz młodzieży, wykazano, że 76% nastolatków spędza większość wolnego czasu, wpatrując się w ekran własnego telefonu. Aż 34% z nich zadeklarowało bardzo silne uczucie osamotnienia. Nie po raz pierwszy zresztą został udokumentowany negatywny wpływ mediów społecznościowych na nieletnich. W licznych wcześniejszych badaniach wyszło, że wzmożone korzystanie z social mediów wśród młodzieży wiąże się z depresją, lękami, deficytem uwagi, problemami z postrzeganiem własnego ciała oraz niską jakością snu.

Zakaz będzie egzekwowany przez firmy technologiczne za pomocą metod weryfikacji wieku lub za pomocą danych dotyczących konta, takich jak czas aktywności, częstotliwość interakcji z innymi nieletnimi oraz czy aktywność zbiega się z czasem godzin szkolnych.