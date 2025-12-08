HBO Max ma w końcu swoje Stranger Things? Zwiastun finałowego odcinka
"To: Witajcie w Derry" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali grozy, jakie pojawiły się tej jesieni. Emisja finałowego odcinka serialu została zaplanowana na 15 grudnia. W związku z tym HBO Max wypuścił nowy zwiastun.
Już za tydzień pożegnamy Derry
Niektóre źródła początkowo wspominały o 9. odcinkach serii "To: Witajcie w Derry", ale oficjalna liczba to osiem. Każdy z odcinków rozwija historię uniwersum Stephena Kinga, ukazując wydarzenia z przeszłości Derry.
Zapowiada się niezły pojedynek między serialem "To: Witajcie w Derry", a netflixowym finałowym sezonem "Stranger Things". Który z seriali wygra i okaże się najlepszym serialem grozy tego roku? To już rozstrzygną widzowie.
Przedostatni odcinek "To: Witajcie w Derry" rozpoczyna się kolejną retrospekcją i przenosi widzów do roku 1908. Tym samym zabiera nas nie tyle do źródeł samego potwornego klauna, ale wyjaśnia nam jego pochodzenie. Co ciekawe, sam mężczyzna nie jest jeszcze złowrogą istotą porywającą dzieci. W gruncie rzeczy klaun to po prostu jedno w wielu przebrań tytułowego "To", postaci, do której powraca, kiedy chce zwabić młodocianych.
Jak skończy się serial?
Spodziewamy się mocnego uderzenia, szczególnie po tym, jak jeden z aktorów Chris Chalk (wciela się w Dicka Halloranna) po zobaczeniu ostatniej sceny, rozpłakał się.
Serial "To" Witajcie w Derry" ukazuje się w poniedziałki i liczy sobie 8 odcinków. Pierwszy zadebiutował na HBO Max w dniu 27 października, a premiera ostatniego została zaplanowana na 15 grudnia.