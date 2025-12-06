Legendarna strzelanina sprzed 20 lat powraca! I to za darmo

Unreal Tournament 2004 - za darmo, z błogosławieństwem Epic Games

Choć wraz z Quake III Arena, seria Unreal Tournament zmieniła oblicze gier sieciowych, to ostatnia jej odsłona - UT 2004 jest niedostępna we współczesnych sklepach cyfrowych. Wkrótce jednak się to zmieni. Społeczność fanów o nazwie OldUnreal obejmie piecze nad Unreal Tournament 2004 i wznowi grę na współczesne komputery i systemy operacyjne. Wszystko z błogosławieństwem Epic Games, które wcześniej pozwoliło na to samo w przypadku oryginalnego Unreal z 1998 oraz Unreal Tournament 99.

Ekipa OldUnreal skompiluje paczkę instalacyjną UT2004, która zawiera oryginalny obraz gry z płyty, instaluje grę oraz stosuje wszelkie poprzednio dostępne łatki. Na tym jednak nie koniec. OldUnreal ma zamiar naprawiać błędy i wprowadzać ulepszenia. W dalszym czasie pojawią się więc łatki, które modernizują grę, nadają jej kompatybilności z Windows Vista i nowszymi, Linux x86-64 oraz aarch64 (Raspberry Pi itp.), a także MacOS 10.9.