Legendarna strzelanina sprzed 20 lat powraca! I to za darmo
Już wkrótce powróci jedna z najbardziej legendarnych strzelanin wszech czasów. Mowa o największym konkurencie Quake III Arena, którego będzie można pobrać za darmo.
Unreal Tournament 2004 - za darmo, z błogosławieństwem Epic Games
Choć wraz z Quake III Arena, seria Unreal Tournament zmieniła oblicze gier sieciowych, to ostatnia jej odsłona - UT 2004 jest niedostępna we współczesnych sklepach cyfrowych. Wkrótce jednak się to zmieni. Społeczność fanów o nazwie OldUnreal obejmie piecze nad Unreal Tournament 2004 i wznowi grę na współczesne komputery i systemy operacyjne. Wszystko z błogosławieństwem Epic Games, które wcześniej pozwoliło na to samo w przypadku oryginalnego Unreal z 1998 oraz Unreal Tournament 99.
Ekipa OldUnreal skompiluje paczkę instalacyjną UT2004, która zawiera oryginalny obraz gry z płyty, instaluje grę oraz stosuje wszelkie poprzednio dostępne łatki. Na tym jednak nie koniec. OldUnreal ma zamiar naprawiać błędy i wprowadzać ulepszenia. W dalszym czasie pojawią się więc łatki, które modernizują grę, nadają jej kompatybilności z Windows Vista i nowszymi, Linux x86-64 oraz aarch64 (Raspberry Pi itp.), a także MacOS 10.9.
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że gra będzie do pobrania za darmo. Wraz z ogłoszeniem, możemy przeczytać FAQ, który zawiera dodatkowe szczegóły. Wersja testowa UT2004 pojawi się w ciągu dwóch miesięcy, czyli najpóźniej w okolicach lutego 2026 r. Z FAQ dowiadujemy się, żę zarówno spatchowane, jak i niespatchowane wersje gry będą obsługiwać multiplayer.