ChatGPT wciąż będzie kłamał jak najęty i unikał pracy, ale sam się do tego przyzna

ChatGPT, tak samo, jak i inne modele językowe mimo bycia tylko AI, wykazuje cechy typowe dla cwanych i leniwych ludzkich pracowników. Tym samym często nie robi tego, o co go prosimy, a jak nie znajduje informacji — często ich nawet nie szukając — to zwyczajnie zmyśla, licząc, że to przejdzie. Oczywiście potraktujcie to z przymrużeniem oka: AI nie działa intencjonalnie, bo nie jest zdolne do posiadania intencji. Jednak efekty wyglądają tak, a nie inaczej.

ChatGPT z autodonosem

Czy ChatGPT zacznie wykonywać zlecone zadania co do joty i przestanie halucynować? Oczywiście, że nie. Przynajmniej na razie. Będzie jednak wysyłać raporty na ten temat. W ten sposób będziemy świadomi tego, kiedy model językowy nie wywiązał się z zadań. To natomiast pozwoli nam na uniknięcie błędów nim spowodowanych.