Google odpuszcza. Do Zdjęć wraca kluczowa funkcja edycji

Powrót narzędzia korekcji perspektywy

Najważniejszą zmianą jest przywrócenie narzędzia do korekcji perspektywy. Funkcja ta zniknęła z aplikacji kilka miesięcy temu, wywołując konsternację wśród użytkowników. Google oficjalnie potwierdził powrót tej opcji, podkreślając na stronie wsparcia, że pozwala ona na "ręczną korektę perspektywy zdjęcia, co jest szczególnie pomocne przy prostowaniu płaskich obiektów, takich jak dokumenty czy obrazy wiszące na ścianie".

Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na głosy społeczności. Użytkownicy Reddita i forów dyskusyjnych nie kryli frustracji, określając letnie zmiany mianem "dramatycznych i bezsensownych". Jeden z internautów punktował, że narzędzie to było niezbędne przy fotografowaniu obrazów pod kątem (aby uniknąć odblasków lampy błyskowej), a jego usunięcie pozbawiło aplikację kluczowej funkcjonalności.

Koniec bezsensownych krągłości

Drugą istotną zmianą, o którą walczyli użytkownicy, jest przywrócenie klasycznego wyglądu narzędzia do kadrowania. W letniej aktualizacji Google wprowadziło zaokrąglone rogi w ramce kadrowania, co miało wyglądać nowocześnie, ale w praktyce utrudniało precyzyjną edycję. Zaokrąglenia zasłaniały fragmenty obrazu, co irytowało osoby dbające o detale przy krawędziach fotografii.

W najnowszej wersji powrócono do tradycyjnych, ostrych kątów 90 stopni. Dzięki temu użytkownicy znów widzą cały obszar zdjęcia podczas kadrowania, co znacząco poprawia komfort pracy z edytorem.