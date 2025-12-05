Może i spóźnił się na imprezę. Spotify jednak umiał się wyróżnić

Spotify i wiek słuchacza

Spotify wie, jak zaangażować słuchacza, a także jak wyróżnić się w tłumie różnorakich podsumowań muzycznych. I choć niektórzy już sugerowali, że Spotify przegapił imprezę, bo wypuścił swojego Wrapped później niż konkurencja, to jednak on dobrze wiedział co robi.

I tak oto w prosty dość sposób sprawił, że wiele starszych osób poczuło się naprawdę młodo (zaliczam się do tego grona, bowiem wiek słuchacza określono w moim przypadku na 19 lat), a sporo młodszych uczestników z kolei, usłyszało, że ich gusta muzyczne sugerują, że są oni już na emeryturze (wiek mojej 12-letniej córki Spotify określił na 31 lat).

Sam Spotify, tłumaczy, żeby wieku nie brać zbyt na poważnie, bo przecież głównie o zabawę tu chodzi. A jak widać, lubimy się bawić i udostępniać nasze podsumowania.

Oczywiście wielu rodziców tłumaczy się, że na ich wiek wpłynęła determinacja ich dzieci do słuchania ścieżek dźwiękowych z filmu K-popowe Łowczynie Demonów lub Wicked. Niektórzy przedstawiciele pokolenia Z natomiast zauważyli, że w wielu przypadkach platforma przypisała im wiek 70 lat.

Spotify ma dobry marketing

I niezależnie od wszystkiego, Spotify osiągnął swój cel. Znalazł nowe sposoby na zachęcenie użytkowników do dzielenia się swoimi odkryciami muzycznymi ze Spotify.