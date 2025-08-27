Niespodziewany lider. Ten film bije rekordy oglądalności na Netflixie

Niespodziewane pierwsze miejsce

"K-popowe łowczynie demonów" to nic innego jak animowany musical. Wspina się coraz to wyżej na listach przebojów Netflixa i powoli staje się najchętniej oglądanym filmem w historii platformy. Tak twierdzi sam Netflix.

Od czerwcowej premiery film został obejrzany już ponad 236 milionów razy, wyprzedzając komedię akcji "Red Notice" i zajmując pierwsze miejsce na liście. To bez wątpienia najbardziej niespodziewany światowy hit, z jakim mamy do czynienia.

Utwory z filmu należą do najchętniej słuchanych online na Spotify, a utwór "Golden" osiągnął pierwsze miejsce na liście Bilboard Hot 10 na początku sierpnia.

Kilka słów o fabule "K-popowych łowczyń demonów"

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey to nie tylko piękne dziewczyny z kapeli K-popowej Huntr/x. W przerwach między koncertami na pełnych stadionach chronią swoich fanów przed zagrożeniem ze strony demonów. W tym celu odpalają swoje sekretne moce i przeobrażają w łowczynie demonów. Razem muszą stawić czoła ogromnemu zagrożeniu: konkurencyjnemu i nieodparcie czarującemu boysbandowi, w rzeczywistości złożonemu z zamaskowanych demonów.

To dzieło Netflixa i Sony Pictures Animation ("Spider-Man: Poprzez multiwersum”). Przedstawia intrygującą i pełną akcji k-popową epopeję z zupełnie nowymi, oryginalnymi piosenkami. Ścieżka dźwiękowa zawiera też utwór w wykonaniu Jeongyeon, Jihyo i Chaeyoung z zespołu TWICE.