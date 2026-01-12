Telewizja i VoD

Apple ma szansę rozbić bank. Zdobywa 7 nominacji do nagród filmowych

Apple wchodzi w sezon 2026 z powodami do dumy. Firma właśnie zdobyła siedem nominacji do 37. dorocznej gali rozdania nagród Producers Guild Awards, w tym za epicki film "F1"

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:53
Apple idzie po więcej?

Lista nominacji do 37. edycji tych prestiżowych nagród została opublikowana w piątek, a Apple zajęło na niej naprawdę sporo miejsc. W sumie, otrzymano siedem nominacji w sześciu kategoriach.

W tym przypadku 7 nominacji dotyczy siedmiu różnych projektów, przy czym każdy serial lub film otrzymuje jedną nagrodę. 

"F1" na czele listy

Nie mogło być inaczej. Na czele listy znalazł się widowiskowy film o motosporcie "F1", który ubiega się o nagrodę Darryla F. Zanucka dla Wybitnego Producenta Filmów Kinowych. "Studio" nominowane jest do nagrody Wybitnego Producenta Serialu Komediowego, a "The Gorge" powalczy o statuetkę Wybitnego Producenta Filmów Telewizyjnych lub Streamingowych.

Nie mogło zabraknąć "Pluribusa" ("Jedyna") oraz "Severance" ("Rozdzielenie")

Oba seriale należą do tej samej kategorii i walczą o Nagrodę im. Normana Feltona dla Wybitnego Producenta Serialu Dramatycznego. Listę zamyka "Mr Scorsese" w walce o nagrodę w kategorii Serialu Non-Fiction oraz "Snoopy Prezentuje: Letni Musical" w kategorii wybitnych programów dziecięcych. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 28 lutego podczas ceremonii w Los Angeles.

Nowe nominacje zostały ogłoszone zaraz po nominacjach do nagród SAG-AFTRA Actor Awards, w których Apple zdobyło 12 nominacji. Niekwestionowanym liderem jest "Studio" z pięcioma nominacjami, a tuż za nim "Biały Lotos" z czterema.  

