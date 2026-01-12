Apple ma szansę rozbić bank. Zdobywa 7 nominacji do nagród filmowych
Apple wchodzi w sezon 2026 z powodami do dumy. Firma właśnie zdobyła siedem nominacji do 37. dorocznej gali rozdania nagród Producers Guild Awards, w tym za epicki film "F1".
Apple idzie po więcej?
Lista nominacji do 37. edycji tych prestiżowych nagród została opublikowana w piątek, a Apple zajęło na niej naprawdę sporo miejsc. W sumie, otrzymano siedem nominacji w sześciu kategoriach.
W tym przypadku 7 nominacji dotyczy siedmiu różnych projektów, przy czym każdy serial lub film otrzymuje jedną nagrodę.
"F1" na czele listy
Nie mogło być inaczej. Na czele listy znalazł się widowiskowy film o motosporcie "F1", który ubiega się o nagrodę Darryla F. Zanucka dla Wybitnego Producenta Filmów Kinowych. "Studio" nominowane jest do nagrody Wybitnego Producenta Serialu Komediowego, a "The Gorge" powalczy o statuetkę Wybitnego Producenta Filmów Telewizyjnych lub Streamingowych.
Nie mogło zabraknąć "Pluribusa" ("Jedyna") oraz "Severance" ("Rozdzielenie")
Oba seriale należą do tej samej kategorii i walczą o Nagrodę im. Normana Feltona dla Wybitnego Producenta Serialu Dramatycznego. Listę zamyka "Mr Scorsese" w walce o nagrodę w kategorii Serialu Non-Fiction oraz "Snoopy Prezentuje: Letni Musical" w kategorii wybitnych programów dziecięcych.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 28 lutego podczas ceremonii w Los Angeles.
Nowe nominacje zostały ogłoszone zaraz po nominacjach do nagród SAG-AFTRA Actor Awards, w których Apple zdobyło 12 nominacji. Niekwestionowanym liderem jest "Studio" z pięcioma nominacjami, a tuż za nim "Biały Lotos" z czterema.