Naukowcy: istniejąca szczepionka może spowolnić demencję

Szczepionka na półpaśca spowalnia demencję i nie tylko

W nowym badaniu kontrolnym, opartym na tych samych danych, wykazano, że ta sama szczepionka spowalnia demencję i zmniejsza ryzyko zgonów o 30%. Najnowsze badanie, przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców dostarczyło kolejnych dowodów na to, że hamowanie wirusów atakujących układ nerwowy - takich jak wirus ospy wietrznej i półpaśca - może chronić przed demencją oraz przedwczesną śmiercią.

To bardzo dobra wiadomość, zarówno dla pacjentów jak i dla całego sektora zdrowia publicznego.

Szczepionka jest bezpieczna, niedroga i powszechnie dostępna. Dlatego też odkrycie to może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego. Oczywiście, potrzebne są dalsze badania, aby przetestować naszą pracę i lepiej zrozumieć potencjalny efekt ochronny szczepionki. mówi epidemiolog Haroon Ahmed z Uniwersytetu w Cardiff.

Naukowcy odkryli również, że u zaszczepionych uczestników ryzyko wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych, będących prekursorem demencji, było mniejsze i wolniejsze. W połączeniu z wcześniejszymi wynikami badań, że szczepionka w ogóle zmniejszała ryzyko demencji, są to bardzo obiecujące sygnały. Dalsze badania mogłyby objąć większe grupy osób o szerszym zakresie wiekowym, a także zbadać nową odsłonę szczepionki przeciwko półpaścowi, którą w ostatnich latach zastąpiono ulepszoną wersją.