Nauka

Naukowcy: istniejąca szczepionka może spowolnić demencję

O odkryciu, że szczepionka na półpaśca może pomóc w zapobieganiu demencji, naukowcy informowali już w kwietniu. Nowe badanie nie dość, że potwierdziło wyniki, to jeszcze wykazało dużo więcej jej zalet.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Naukowcy: istniejąca szczepionka może spowolnić demencję

Szczepionka na półpaśca spowalnia demencję i nie tylko

W nowym badaniu kontrolnym, opartym na tych samych danych, wykazano, że ta sama szczepionka spowalnia demencję i zmniejsza ryzyko zgonów o 30%. Najnowsze badanie, przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców dostarczyło kolejnych dowodów na to, że hamowanie wirusów atakujących układ nerwowy - takich jak wirus ospy wietrznej i półpaśca - może chronić przed demencją oraz przedwczesną śmiercią.

Dalsza część tekstu pod wideo

To bardzo dobra wiadomość, zarówno dla pacjentów jak i dla całego sektora zdrowia publicznego. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ciśnieniomierz BRAUN ExactFit 5 Connect BUA6350 Czarny
Ciśnieniomierz BRAUN ExactFit 5 Connect BUA6350 Czarny
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Ciśnieniomierz BLOW PM-01
Ciśnieniomierz BLOW PM-01
0 zł
114.75 zł - najniższa cena
Kup teraz 114.75 zł
Ciśnieniomierz BRAUN ExactFit™ 2 BUA4050EU Biało-czarny
Ciśnieniomierz BRAUN ExactFit™ 2 BUA4050EU Biało-czarny
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement

Szczepionka jest bezpieczna, niedroga i powszechnie dostępna. Dlatego też odkrycie to może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego. Oczywiście, potrzebne są dalsze badania, aby przetestować naszą pracę i lepiej zrozumieć potencjalny efekt ochronny szczepionki.

mówi epidemiolog Haroon Ahmed z Uniwersytetu w Cardiff.

Naukowcy odkryli również, że u zaszczepionych uczestników ryzyko wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych, będących prekursorem demencji, było mniejsze i wolniejsze. W połączeniu z wcześniejszymi wynikami badań, że szczepionka w ogóle zmniejszała ryzyko demencji, są to bardzo obiecujące sygnały. Dalsze badania mogłyby objąć większe grupy osób o szerszym zakresie wiekowym, a także zbadać nową odsłonę szczepionki przeciwko półpaścowi, którą w ostatnich latach zastąpiono ulepszoną wersją. 

To ogromny potencjał terapeutyczny także dla osób, które już cierpią na demencję.

cieszą się naukowcy. 

 

 

 

Image
telepolis
badania i rozwój demencja technologia a zdrowie badania naukowe szczepionka
Zródła zdjęć: Pixel-Shot / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com