Twoja aplikacja do SMS-ów inaczej wyświetli zdjęcia

Google Messages, czyli Wiadomości Google, doczekały się niewielkiej aktualizacji, która zmienia sposób, w jaki będą wyświetlane w niej zdjęcia oraz filmy.

Zmiana w Wiadomościach Google

Zmiany były testowane na początku tego roku, ale teraz wchodzą w życie u wszystkich użytkowników aplikacji. Wiadomości Google, których większość z nas używa na Androidzie do obsługi SMS-ów i MMS-ów, będą trochę inaczej wyświetlać multimedia w trybie pełnoekranowym.

Do tej pory kliknięcie zdjęcia po prostu włączało fotografię na pełnym ekranie. Teraz będzie to wyglądać trochę inaczej. Nadal zobaczymy zdjęcie w trybie pełnoekranowym, ale w tle zostanie umieszczona ta sama grafika, ale w rozmazanej wersji.

Dodatkowo na dole pojawią się emotikony z reakcjami na zdjęcia, ana górze ikony do pobrania, usunięcia oraz większej liczby opcji, w tym udostępnienia zdjęcia dalej, szczegółowych informacji oraz oznaczenia gwiazdką (dodanie do ulubionych).