Twoja aplikacja do SMS-ów inaczej wyświetli zdjęcia
Po przeprowadzonych na początku tego roku testach Google zdecydował się na wprowadzenie niewielkiej zmiany w aplikacji Wiadomości.
Google Messages, czyli Wiadomości Google, doczekały się niewielkiej aktualizacji, która zmienia sposób, w jaki będą wyświetlane w niej zdjęcia oraz filmy.
Zmiana w Wiadomościach Google
Zmiany były testowane na początku tego roku, ale teraz wchodzą w życie u wszystkich użytkowników aplikacji. Wiadomości Google, których większość z nas używa na Androidzie do obsługi SMS-ów i MMS-ów, będą trochę inaczej wyświetlać multimedia w trybie pełnoekranowym.
Do tej pory kliknięcie zdjęcia po prostu włączało fotografię na pełnym ekranie. Teraz będzie to wyglądać trochę inaczej. Nadal zobaczymy zdjęcie w trybie pełnoekranowym, ale w tle zostanie umieszczona ta sama grafika, ale w rozmazanej wersji.
Dodatkowo na dole pojawią się emotikony z reakcjami na zdjęcia, ana górze ikony do pobrania, usunięcia oraz większej liczby opcji, w tym udostępnienia zdjęcia dalej, szczegółowych informacji oraz oznaczenia gwiazdką (dodanie do ulubionych).
Oprócz tego, jeśli ktoś za jednym zamachem wyśle nam kilka zdjęć, to będą one pogrupowane w bardziej kompaktowym stylu. Dzięki temu będą zajmować mniej miejsca w widoku konwersacji.