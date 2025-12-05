Bezpieczeństwo

Używasz BLIK-a? "Czerwona flaga", na którą warto zwrócić uwagę

Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustwami wykorzystującymi komunikatory, portale społecznościowe oraz BLIK-a. Zanim komukolwiek przekażemy kod, powinniśmy się bezwzględnie upewnić, że trafia on we właściwe ręce.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Używasz BLIK-a? "Czerwona flaga", na którą warto zwrócić uwagę

"Czerwonych flag" jest kilka

A nie jest to łatwe. Przestępcy zasłaniają się różnymi wymówkami - proszą o pieniądze na leki, twierdzą, że zgubili portfel, mają problem z bankowością, albo brakuje im środków na powrót do domu. Zwykle też, zapewniają, że zwrócą całą pożyczoną kwotę co do grosza, jeszcze tego samego dnia. Policjanci jednak przypominają:

Dalsza część tekstu pod wideo

Zanim przelejesz jakiekolwiek środki, skontaktuj się ze znajomym telefonicznie lub spotkaj z nim osobiście.

Na komendę w Elblągu zgłosiły się ostatnio aż trzy osoby. Mieszkańcy stracili łącznie kilka tysięcy złotych. Jeden z poszkodowanych stracił 700 zł, po tym, jak ktoś włamał się na konto jego znajomego w mediach społecznościowych i podszywając się pod niego, poprosił o kod BLIK. Inny mężczyzna stracił 2100 zł przekonany, że pomaga koledze w potrzebie. Kolejna mieszkanka miasta straciła 1000 zł, wierząc, że przekazuje pieniądze swojemu partnerowi.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Czarny
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Niebieski
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Niebieski
0 zł
5049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.99 zł
Advertisement

Wiadomość z prośbą - znak charakterystyczny oszustwa

Za każdym razem mechanizm oszustwa był podobny. Przestępca przejmuje konto w mediach społecznościowych i wysyła do znajomych właściciela wiadomość z tzw. "prośbą o wsparcie finansowe". Niczego niepodejrzewająca osoba, generuje kod BLIK i przekazuje go rzekomemu znajomemu w potrzebie. Oszust natychmiast wypłaca pieniądze w bankomacie i znika bez śladu. 

Image
telepolis
oszustwo na blika oszustwo media społecznościowe oszustwo na znajomego oszustwo na BLIK
Zródła zdjęć: EvGavrilov / Shutterstock
Źródła tekstu: m.elblag.net