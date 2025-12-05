Płatności bezgotówkowe

BLIK przestanie działać. Lepiej zapamiętaj tę datę

Nest Bank wydał komunikat do swoich klientów. Chodzi o trudności z płatnościami, jakich mogą spodziewać się w najbliższą niedzielę (7 grudnia 2025 roku). 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:20
Przerwa techniczna w Nest Banku — co warto wiedzieć?

Każda przerwa w dostępności do usług bankowych może wywoływać lekkie zamieszanie wśród klientów danego banku. Dlatego też banki komunikują planowane niedostępności z odpowiednim wyprzedzeniem. A wszelkiego rodzaju prace serwisowe starają się przeprowadzać w takich godzinach, aby jak najmniej przeszkadzały użytkownikom.

7 grudnia (niedziela) od godziny 00:30 do 3:30 nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działać w trybie przyjmowania zleceń.

informuje Nest Bank na swojej stronie z komunikatami.

Bank tłumaczy, że oznacza to, że klienci będą mogli się zalogować do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, ale aktualny stan konta i wykonanie przelewu dostępne będą dopiero po wykonaniu prac. 

Warto jednak mieć na uwadze, że w czasie niedostępności nie będzie można skorzystać z BLIK-a ani z Visa Mobile. Nie będzie też możliwe dokonanie płatności w sklepie internetowym, korzystając z linka do płatności. 

Nie potwierdzimy także płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, nie zlecimy, ani nie otrzymamy przelewu natychmiastowego. Nie uda nam się także doładować telefonu ani zmienić w tym czasie limitów płatności w bankowości elektronicznej.

Nest Bank jednak uspokaja — klienci będą mogli przez cały czas płacić w sklepach stacjonarnych kartą płatniczą, a także za pomocą Apple Pay oraz Google Pay. Bez problemu będą działały także płatności zegarkiem lub opaską. Będzie można także, za pomocą karty płatniczej, korzystać z bankomatów. 

Źródła tekstu: nestbank.pl