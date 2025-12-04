Nauka

To jak jeździsz samochodem, może kryć ważne znaki. Chodzi o pamięć

Okazuje się, że nasze wybory, dotyczące jazdy samochodem mogą kryć oznaki przyszłego spadku funkcji poznawczych. Nasz wybór czasu i trasy podróży ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:52
To jak jeździsz samochodem, może kryć ważne znaki. Chodzi o pamięć

Nawyki prowadzenia samochodu mają znaczenie

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis ujawnili, że wczesne oznaki pogorszenia funkcji poznawczych mogą mieć wpływ na nasze nawyki prowadzenia samochodu. Oznacza to, że nasz wybór czasu i trasy podróży może stanowić potencjalny wskaźnik przyszłego zdrowia psychicznego. 

Badacze odkryli, że tendencja do rzadszego prowadzenia pojazdu oraz trzymania się tras, które dobrze znamy, może być ważnym sygnałem interwencji w przypadku kierowców. To właśnie w tej grupie może wystąpić większe ryzyko wypadku drogowego w przyszłości. W połączeniu z innymi objawami, informacje o prowadzeniu pojazdu, mogą pomóc w postawieniu diagnozy pacjenta.

Dane z GPS pomogą w diagnozie

Zespół wykazał, jak dodanie danych z lokalizatora GPS do standardowych testów wieku i pamięci, umożliwiło naukowcom precyzyjne wykrycie pogorszenia funkcji poznawczych (objawów wczesnego Alzheimera) u osób z wcześniej istniejącymi łagodnymi zaburzeniami. Co ciekawe, zadziałało to aż w 87% przypadków. 

Wczesna identyfikacja starszych kierowców, którzy są narażeni na ryzyko wypadków, jest priorytetem zdrowia publicznego, ale identyfikacja osób, które stwarzają zagrożenie, jest trudna i czasochłonna. Odkryliśmy, że korzystając z urządzenia GPS, możemy dokładniej określić, u kogo wystąpiły problemy poznawcze.

tłumaczy neurolog Ganesh Babulal. 

Naukowcy planują przetestować swoją hipotezę na większych i bardziej zróżnicowanych grupach ludzi, uwzględniając przy tym dane takie, jak: rodzaj pojazdu, obszar geograficzny i inne schorzenia. Trzeba przyznać, że obserwacja codziennego zachowania ludzi za kierownicą to stosunkowo mało obciążający i dyskretny sposób monitorowania ich zdolności poznawczych i funkcjonowania. 

telepolis
badania i rozwój prawo jazdy bezpieczna jazda badania naukowe senior
Zródła zdjęć: Zoran Zeremski / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com