Wpadka HBO Max. "Mad Men" zniesmaczył widzów w nietypowy sposób

Premiera "Mad Men" kompletnym szaleństwem?

Tego nikt się nie spodziewał, a już na pewno nie rzesza fanów, zgromadzonych na domowej kanapie, w przytulnym mieszkaniu. HBO Max zaskoczył widzów błędami technicznymi. Wiele odcinków miało pomylone tytuły, a jednej z kultowych scen widać było bardzo dokładnie ekipę techniczną. Ale bez obaw, to nie szaleństwo dosięgło twórcę serialu Matthew Weinera. Jak podają zagraniczne media, na platformę trafiły nie te pliki, co trzeba. Jak podaje "The Hollywood Reporter", Lionsgate TV, które dostarczało pliki, wymieniło je na właściwe około godziny 10:00 we wtorek, 2 grudnia.