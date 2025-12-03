RAY BAN Meta Wayfarer aż 600 zł taniej. Nagrywanie nigdy nie było tak naturalne
RAY BAN Meta Wayfarer to nie są po prostu stylowe okulary znanej marki, a kawałek technologii, który zmienia zasady nagrywania i nie tylko.
Podczas nagrywania skupiamy się nie na tym, co sami widzimy i przeżywamy, a na tym, co widzi sama kamera. Okulary RAY BAN Meta Wayfarer niwelują tę zasadę. To, co widzimy naturalnie, jest też tym, co widz 12 Mpix szerokokątna kamera, która jest w nie wbudowana. To nadaje nagraniom znacznie bardziej naturalną formę, przy jednoczesnym zaburzeniu granicy między nami a filmowanymi obiektami. Dodatkowo okular kamery mamy zawsze przed swoimi oczami i jest on gotowy do reakcji w dowolnym momencie.
RAY BAN Meta Wayfarer
Na nagrania i zdjęcia przeznaczono 32 GB pamięci wewnętrznej. To jednak nie wszystko. Po sparowaniu okularów z telefonem zyskujemy możliwość zapisywania obrazu na urządzeniu oraz jego automatycznej transmisji na mediach społecznościowych Meta. Okulary mogą także działać jak słuchawki Bluetooth. Tym samym możemy przez nie rozmawiać i słuchać muzyki. Jak to działa w praktyce? Zdaniem Lecha, który zapozował do otwierającego zdjęcia, jakość jest świetna. Do tego nikt nie słyszy tego, co my.
Jeśli chodzi o baterię, to ta wytrzymuje do 4 godzin ciągłej pracy, chociaż czas ten można wydłużyć do 36 godzin, po prostu odkładając okulary do etui, będącego swoistym powerbankiem. A wszystko to w promocji za jedyne 999 zł. Jest jednak pewien haczyk: cenę tę można uzyskać, jedynie robiąc zakupy w aplikacji Media Expert.