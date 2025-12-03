Aplikacje

Apple Replay już dostępny. W końcu wybrano nr 1 roku 2025

Podsumowanie Apple może nie jest tak popularne, jak słynne Spotify Wrapped, ale wciąż budzi wiele emocji. To naprawdę pożądana coroczna ciekawostka dla wielu melomanów.

Anna Kopeć (AnnaKo)
09:22
Apple Replay już dostępny. W końcu wybrano nr 1 roku 2025

A jednak Mars i długo, długo nic

Apple Replay w końcu wybrał numer jeden roku. Utwór pojawił się w 2024 i praktycznie nigdy nie zniknął z czołówki najchętniej słuchanych piosenek. A trzeba przyznać, że jest to naprawdę coś, co fani pokochali wręcz od pierwszego wejrzenia. Niezwykle popularny, nominowany do nagrody Grammy utwór "APT" Rose i Bruno Marsa. To właśnie on znalazł się na szczycie globalnej listy przebojów Apple Music w 2025 roku. Gigant streamingu muzycznego opublikował wczoraj (we wtorek) listę przebojów na koniec roku i udostępnił słuchaczom dane na temat najchętniej słuchanych przez nich kawałków muzycznych.

Piosenka, która była viralem

Za "APT", na drugim miejscu znalazł się kolejny dynamiczny duet - Kendrick Lamar i SZA z utworem "Luther". Ale lista Apple to sukces Marsa, który ponownie pojawia się na trzecim miejscu, za sprawą współpracy z Lady Gagą w utworze "Die With a Smile". Lamar ponownie wraca wraz z miejscem czwartym ze swoim "Not Like Us". Na piątym z kolei powraca Billie Eilish z piosenką "Birds of Feather". 

Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że spośród 100 piosenek, znajdujących się na liście, aż 36 jest autorstwa kobiet, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to liczba ta wyniosła 39.

Funkcja Replay firmy Apple rywalizuje z funkcją Wrapped na Spotify, ale trzeba przyznać, że całkiem nieźle sobie radzi. A dla nas - im więcej podsumowań, tym więcej powodów do nucenia sobie dobrych muzycznych kawałków. 

