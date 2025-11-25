Aplikacje

Spotify Wrapped 2025 już za rogiem. Przyszły tydzień będzie kluczowy

Strona Spotify Wrapped 2025, czyli najważniejsza strona w aplikacji, na którą czekają co roku miliony użytkowników, jest już dostępna. Możliwe, że pojawi się u was już w przyszłym tygodniu. Warto już zadbać o aktualizację.

Spotify Wrapped 2025, czyli coś na co czekamy

I to co roku. Dlatego śpieszymy donieść, że strona docelowa Spotify Wrapped już jest dostępna. Nic dziwnego, wielkimi krokami zbliża się już końcówka roku. Oczekuje się, że spersonalizowany zestaw utworów muzycznych zostanie wydany już w przyszłym tygodniu, a teasery mogą zostać opublikowane lada dzień. I to jest naprawdę radosna wiadomość dla wielu użytkowników, którzy uwielbiają wszelkiego rodzaju podsumowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wrapped to nic innego jak podsumowanie roku użytkownika aplikacji. Spotify prezentuje listę artystów, utworów, podcastów, albumów, które danemu użytkownikowi najbardziej przypadły do gustu w danym roku.

Sezon na Spotify Wrapped oficjalnie się rozpoczął

Aplikacja uruchomiła już stronę startową Wrapped 2025, co jest już mocnym sygnałem, że coroczna edycja już za rogiem. Jeśli nie pojawią się po drodze żadne nieoczekiwane opóźnienia i Spotify utrzyma dotychczasowy schemat, to możemy się spodziewać premiery Spotify Wrapped już 3 grudnia 2025 roku. Bądźmy czujni i nie przegapmy tej daty. 

Spotify zazwyczaj uruchamia Wrapped pod koniec listopada lub w pierwszym tygodniu grudnia. Zeszłoroczny Wrapped zadebiutował 4 grudnia. Spotify najwyraźniej nie ma nic przeciwko temu, aby publikować Wrapped w środku tygodnia, zazwyczaj we środę, stąd przypuszczenia, że tegoroczny debiut będzie 3 grudnia. 

Wypatrujmy zatem zwiastunów i kolorowych wizualizacji na platformach społecznościowych. One zawsze poprzedzają wdrożenie. 

telepolis
