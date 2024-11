Kiedy będzie Spotify Wrapped 2024? Niby nic takiego, a jednak czekamy

To już ten czas w roku kiedy wielu fanów muzyki z niecierpliwością czeka na podsumowanie ostatnich miesięcy od Spotify. Ta lubiana aplikacja muzyczna wypuszcza swój "Wrapped" od 2016 roku i z każdą edycją zyskuje na popularności.

Po pobiciu kolejnego rekordu za 2023 rok użytkownicy Spotify już czekają jakie niespodzianki otrzymają tym razem. W zeszłym roku najbardziej popularnym twórcą na świecie została Taylor Swift, która po trzech latach panowania zdetronizowała Bad Bunny.

Czym jest Spotify Wrapped?

Wrapped to nic innego jak podsumowanie roku użytkownika aplikacji. Spotify prezentuje listę artystów, utworów, podcastów, albumów, które danemu użytkownikowi najbardziej przypadły do gustu w danym roku. Niby nic nadzwyczajnego, ale dzięki zaprezentowaniu ciekawych statystyk oraz faktów o naszych nawykach muzycznych, Wrapped zyskuje na popularności. Atutem tego rankingu jest też to, że użytkownicy często dzielą się swoimi listami w social mediach, napędzając tym samym zainteresowanie innych.

W poprzednich latach Wrapped ukazywał się, między 30 listopada, a 6 grudnia. Oznacza to, że jeśli Spotify będzie trzymał się standardowych dat publikacji powinniśmy dostać tegoroczną listę w ciągu najbliższych dni.

Sam Spotify nie zaprezentował jeszcze oficjalnej daty, więc wszelkie informacje pojawiające się w social mediach i różnych serwisach internetowych to wszystko spekulacje.

