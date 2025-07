Samsung z ogromnym spadkiem. Gigant ma problem

Samsung ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał 2025 roku, które mimo niewielkiego wzrostu przychodów wskazują na duże problemy w kluczowym segmencie działalności - produkcji chipów. Przychody koncernu wyniosły 74,6 biliona wonów (199,5 miliarda złotych), co stanowi kosmetyczną poprawę względem 74,4 biliona wonów w ubiegłym roku.

Światełkiem w tunelu jest umowa z Teslą

Największym ciosem dla finansów firmy okazała się katastrofalna kondycja działu produkcji półprzewodników, który odnotował 94% spadek zysku operacyjnego - z 6,45 biliona wonów w ubiegłym roku do zaledwie 400 miliardów wonów. Przychody tego segmentu wyniosły 27,9 biliona wonów. Brak klientów na zaawansowaną litografię 3 nm GAA okazał się głównym powodem słabych wyników.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w dziale mobilnym i sieciowym. Segment ten wygenerował zysk operacyjny w wysokości 3,1 biliona wonów (ok. 2,3 miliarda złotych), co oznacza wzrost względem 2,23 biliona wonów rok wcześniej. Przychody również wzrosły - z 27,38 biliona do 29,2 biliona wonów. Samsung wskazuje, że duży udział w tym sukcesie miała seria Galaxy S25, a w nadchodzących miesiącach firma planuje dalsze zwiększanie sprzedaży i rentowności dzięki premierom składanych smartfonów.