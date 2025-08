FBI ostrzega przed konkretnym oszustwem. W Polsce też to tak działa

Wystarczy ciekawość i klik

Nowa metoda oszustów jest wręcz banalnie prosta. Wykorzystuje znany wszystkim od dawna QR code. Przestępcy wysyłają do swoich ofiar paczki, których ci nie zamawiali. Na paczkach w widocznym miejscu wstawiają właśnie kody QR. Licząc w ten sposób na to, że zaciekawiony nieznaną przesyłką obywatel zeskanuje kod, aby dowiedzieć się co to za paczka i dlaczego trafiła akurat do niego. Zeskanowanie kodu i kliknięcie linku generuje natomiast stronę internetową, która od razu instaluje na telefonie złośliwe oprogramowanie.