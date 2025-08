Lidl chyba zrobił błąd cenowy. Za 199 zł nic tylko brać

Odkurzacz, odkurzaczowi nierówny

Lidl mobilizuje od początku tygodnia do robienia porzadków, zarówno na mokro, jak i na sucho. W ramach oferty dnia, dyskont przecenił bardzo fajny odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho, ze składanym uchwytem do przenoszenia. Co najważniejsze, produkt ten poleca aż 86 procent zadowolonych użytkowników.