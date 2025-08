Snapdragon 8 Gen 5 już wkrótce. Qualcomm znów miesza w nazwach

Po wprowadzeniu w zeszłym roku układu Snapdragon 8 Elite firma Qualcomm dokonała kolejnego już przemeblowania w systemie oznaczeń swoich układów SoC – według wcześniejszego schematu ta jednostka powinna nosić nazwę Snapdragon 8 Gen 4. Spowodowało to sporo zamieszania, ale z najnowszych doniesień wynika, że nadchodząca generacja mobilnych chipów znów wprowadzi element chaosu. Najbardziej nieoczekiwaną zmianą ma być debiut Snapdragona 8 Gen 5 , czyli układu, który na rynek wkroczy równolegle ze Snapdragonem 8 Elite 2 .

Wszystkie dotychczasowe przecieki sugerują, że topowym układem nowej generacji będzie Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) . To właśnie ten układ ma napędzać większość najdroższych flagowców z Androidem , jakie zadebiutują w 2026 roku. Według zapowiedzi jego premiera nastąpi na zbliżającym się Snapdragon Summit. Prototypy z tym chipem wyposażone są w najnowsze autorskie rdzenie CPU Oryon, pracują z zegarem sięgającym 4,6 GHz , a za grafikę odpowiada Adreno 840 o taktowaniu do 1,2 GHz. Układ wykonany jest w najnowszym procesie TSMC N3P (3 nm).

Zaskoczeniem jest jednak zapowiadany Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845), sugerujący powrót do starego nazewnictwa. Powrotu jednak nie ma, a piątka ma być pozycjonowana oczko niżej od 8 Elite 2. Ma to być propozycja dla tańszych flagowców oraz mocnych średniaków z kategorii zabójców flagowców. Snapdragon 8 Gen 5 ma oferować wydajność zbliżoną do pierwszego Snapdragona 8 Elite, a jednocześnie korzystać z części nowoczesnych rozwiązań z Elite 2, choć wykonany zostanie w mniej zaawansowanym procesie niż topowy model. Układ ten ma być odpowiedzią na coraz wyższe ceny topowych SoC – Qualcomm chce wyjść naprzeciw producentom smartfonów, którzy potrzebują tańszej alternatywy dla najdroższego układu.