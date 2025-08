YouTube zgapia od Instagrama i TikToka. Ale to dobrze

YouTube goni Instagrama i TikToka

I trzeba przyznać, już na samym wstępie, że to co robi, to nie jest wcale zły pomysł. Kolejna odświeżona wersja funkcji mediów społecznościowych trafiła w końcu na YouTube'a. Jak podaje mashable.com, Google testuje obecnie nową funkcję, która pozwala twórcom oznaczać współpracowników bezpośrednio w filmach. W ten sposób widzowie będą mogli w łatwiejszy sposób odnaleźć ich, a następnie śledzić.