Ludzie mają ukryte supermoce? Kluczem ma być hibernacja

Termin hibernacji brzmi bardzo poważnie, ale łatwo go skojarzyć, chociażby z zimowym snem zwierząt, zamiast kriogenicznej komory rodem z filmów i seriali. Wiele ssaków potrafi to robić bez specjalistycznego sprzętu, a jedynie przy pomocy tego, co skrywa ich organizm. W tym czasie jednak ich ciała ulegają sporym zmianom rodem z science fiction. Co ciekawe, ślady takiej zdolności mają znajdować się także u ludzi.