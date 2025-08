Pilne ostrzeżenie operatora. Atakują przez oficjalną aplikację

Łatwo się na to nabrać, bo w wakacyjnym zamieszaniu ofiary łatwiej podejść. Schemat działania wygląda następująco: po zarezerwowaniu noclegu w wybranym hotelu użytkownik otrzymuje przez czat aplikacji Booking.com informację o konieczności potwierdzenia swojej rezerwacji poprzez szybkie uregulowanie płatności. Wiadomość zawiera link prowadzący do zewnętrznej domeny, która jest łudząco podobna do oficjalnej witryny Booking.com, np. „booking.confirmation-idXXXX.com”. By zachęcić użytkownika do kliknięcia, jest on przekonywany, że „ten krok jest niezbędny do potwierdzenia rezerwacji”.