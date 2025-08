Partia Mentzena zhakowana. Już drugi raz włamali się na serwer

Wyciek dotyczy danych z obszaru pomorza zachodniego, z okresu od września 2024 do czerwca 2025 . Jak podaje użytkownik cybeprzestępczego forum, który wystawił bazę partii Sławomira Mentzena, włamanie udało się dzięki temu, że admini nie załatali dziury w oprogramowaniu Roundcube , a odporność systemu na phishing była zerowa. Co więcej, włamywacz zagroził też Mentzentowi, że zhackuje mu firmę.

Nowa Nadzieja już drugi raz znalazła się na celowniku włamywaczy. Pierwszy raz do ataku doszło 16 marca tego roku. Z wpisu na hakerskim forum można domniemywać, że wtedy atak również udał się dzięki dziurze w Roundcube, której do teraz nikt nie naprawił. Jak wyjaśnia Niebezpiecznik, Roundcube, z którego korzysta partia Mentzena, miał ostatnio poważną podatność (CVE-2025-49113) pozwalającą na zdalne wykonanie kodu, jednak tylko przez uwierzytelnionego użytkownika. To oznacza, że wcześniej musiało dojść do ataku phishingowego.