Ważna zmiana w bagażu podręcznym Ryanair. Całe 5 centymetrów

Przez ostatnie lata podróże samolotem stały się niezmiernie łatwe i dostępne. W zasadzie prawie wszystko poza lotem można zrobić zza biurka lub przez telefon. Kłopoty pojawiały się jednak gdy dochodziło do kwestii bagażu, bo przewoźnicy potrafią podchodzić do tego bardzo różnie. Przykładem był Ryanair, który nie dość, że pozwalał na mniej niż zwykle, to jeszcze potrafił tego surowo pilnować. Teraz jednak czas na zmianę. Przynajmniej w jednej kwestii.

Nowe wymiary bagażu w Ryanair

40x30x20 – to nowe wymiary bagażu podręcznego dla Ryanair, a więc reguły zostały dostosowane do standardów typowych w UE. 5 centymetrów to może i nie aż tak dużo, ale jak napisałem powyżej, potrafiło to zrobić sporą różnicę (dodatkowe 4 litry objętości!). Z powodu tych zmian na lotniskach pojawią się też nowe sizery – roszada ze starymi modelami ma potrwać około miesiąca.

Ten bagaż będzie oczywiście bezpłatny i założenia mamy go chować pod siedzeniem przed nami. Może to być zarówno torba jak i plecak czy pokrowiec na laptopa. Nowe zmiany to efekt sporu wywołanego przez konsumentów właśnie w odpowiedzi na surowe kontrole bagażu. Okazało się, że dodatkową opłatą było objętych w niektórych przypadkach nawet 80% pasażerów.