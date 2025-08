Przenośna wersja PlayStation 6. Tak ma wyglądać specyfikacja

Od kilku miesięcy krążą plotki na temat przenośnej wersji konsoli PlayStation 6. Nie ma to być urządzenie pokroju PlayStation Portal, które pozwala jedynie na strumieniowanie rozgrywki z PS5. Tym razem Sony tworzy sprzęt, który gry ma uruchamiać natywnie, chociaż w niższej rozdzielczości i mniejszej liczbie klatek na sekundę. Pierwsze informacje na temat specyfikacji pokazują, na co możemy liczyć.

Specyfikacja przenośnej konsoli PlayStation 6

Informacje na temat prawdopodobnej specyfikacji przenośnej wersji PlayStation 6 ujawnił twórca z kanału Moore's Law is Dead. Jego wieści należy traktować z dużym przymrużeniem oka, bo chociaż często miał rację, to zdarzały mu się też całkowicie nietrafione informacje.

Z jego filmu dowiadujemy się, że handheld PlayStation 6 ma wykorzystywać cztery rdzenie Zen 6c oraz układ graficzny z architekturą RDNA 5. GPU ma mieć od 12 do 20 jednostek obliczeniowych (CU). Taktowanie APU ma wynosić od 1,6 do 2,0 GHz. Jeśli chodzi o pamięć, to Sony chce zastosować moduł LPDDR5X-7500+ na 128-bitowej szynie.