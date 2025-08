Biedronka rzuciła ukochane urządzenie Polaków. I to za połowę ceny

Oferta Biedronki nie do pobicia

Biedronka przeceniła frytkownicę beztłuszczową z okienkiem marki Extralink na 399 zł. Regularna cena urządzenia to 799 złotych. Dlatego, aż żal nie skorzystać i nie przyjrzeć się nieco bliżej sprzętowi. Promocja ma ograniczony czas trwania, ale możemy skorzystać z niej aż do końca sierpnia, oczywiście pod warunkiem, że zapasy sprzętu nie skończą się zbyt szybko. Jak każda promocja, trwa ona do wyczerpania zapasów.