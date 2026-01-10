Intel atakuje AMD. "Używacie starożytnego krzemu"
Rok 2026 będzie stał pod znakiem walki o segment przenośnych konsol PC. AMD ma na tym rynku przewagę, ale Intel właśnie rzucił rękawicę. I nie wyraża się przychylnie o konkurencji.
Intel kontra AMD: naparzanka i zapowiedź walki o handheldy
W trakcie CES 2026, dyrektor działu zarządzania produktami Intela, Nish Neelalojanan nazwał zintegrowane układy AMD "starożytnym krzemem". Intel pracuje nad swoimi APU opartymi o procesory Panther Lake ze zintegrowaną grafiką Xe3 Arc. Neelalojanan zapowiedział, że rdzenie wydajnościowe Intela zapewnią znacznie dłuższy czas pracy na baterii w porównaniu do procesorów AMD Ryzen AI 300 i 400.
Pracownik Intela mówiąc o przestarzałych komponentach ma na myśli układ Radeon 890M z architekturą RDNA 3.5, która nie ma natywnego wsparcia akceleracji uczenia maszynowego (Machine Learning, w skrócie ML). Jest to też jeden z powodów, dlaczego rozwiązania takie, jak XeSS (Intel) oraz DLSS (Nvidia) zapewniają czystszy obraz niż FSR 3 od AMD.
Na tym froncie, architektura RDNA 4 dodaje obsługę uczenia maszynowego, ale jak do tej pory jest ona wyłącznie dostępna w desktopowych kartach graficznych AMD.
Na komentarz Intela odpowiedział Rahul Tikoo z AMD na łamach magazynu PC World. Jego zdaniem rdzenie E-core Intela i ich energooszczędność odbija się kosztem wydajności. "Core i7 nie różni się praktycznie wydajnością od Core i3" – powiedział Tikoo w kontekście pracy w trybie energooszczędnym.
Tikoo podkreślił, że AMD ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu układów zoptymalizowanych pod gry — od dwóch generacji PlayStation, trzech generacji Xboxa, po APU w Steam Decku i procesory Z1/Z2 stosowane w nowych handheldach.
Intel nie ujawnił jeszcze, czym finalnie będą różnić się mobilne APU Panther Lake od pokazanych na CES, a Tikoo sugeruje, że firma może po prostu wykorzystać podzespoły z netbooków bez specjalnych optymalizacji. Nie ma też potwierdzenia, czy Intel szykuje konkurencję dla Strix Halo — mocnego iGPU AMD z wydajnością zbliżoną do konsol.
W dłuższej perspektywie możliwe są jednak większe zmiany – partnerstwo Intela z Nvidią warte 5 mld dolarów może doprowadzić do powstania APU łączących CPU Core Ultra z grafiką klasy RTX. Takie układy konkurowałyby bezpośrednio z nadchodzącą architekturą RDNA 5, która ma przynieść duży skok w ML, ray tracingu i path tracingu.