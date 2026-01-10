Biedronka chce 69,90 zł - to hit! Na Allegro ponad dwa razy drożej

Biedronka zaczyna rok z ogromną promocją

Czteroportowa ładowarka sieciowa EXTRALINK Smart Life GaN Charger, 100 W to rarytas, po który warto sięgnąć. W rekordowo niskiej cenie 69,90 zł dyskont oferuje sprzęt zdolny dostarczyć nawet 100 W mocy (20V/5A), wspierający do tego popularne standardy szybkiego ładowania: Power Delivery, Turbo Power, AFC oraz Hypercharge i posiadający aż 3 złącza USB-C i jedno USB-A.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do tej pory sukcesem było wyrwanie takiego sprzętu za mniej niż 150 zł

4-portowa ładowarka z Biedronki to okazja, jakich mało

Ładowarka jest malutka, 62 x 30 x 118 mm, a przy tym zdolna z powodzeniem zastąpić 4 inne ładowarki. Konstrukcja oparta na azotku galu (tzw. GaN) zapewnia małe rozmiary i masę oraz niskie temperatury pracy pomimo potężnej mocy. Nie zabrakło przy tym zabezpieczeń przed przegrzewaniem i przeciążeniem, a do tego mamy 2-letnią gwarancję, rękojmię i przesyłkę od 8,99 zł.

100 W osiągalne jest nie tylko przy ładowaniu jednego urządzenia, ale też sumarycznie przy podłączeniu nawet 4 sprzętów w tym samym czasie.

Ładowarka trafiła do oferty promocyjnej Biedronka Home, obowiązującej od 10 stycznia do 7 marca lub do wyczerpania zapasów. Aż tak duży rabat (64% z pierwotnych 199 zł) i ogromna różnica względem cen w innych sklepach sprawiają, że warto się pospieszyć - moim zdaniem rozejdą się na pniu.