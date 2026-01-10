Aplikacje

Włącz teraz Mapy Google. Mocno się zdziwisz

Mapy Google przeszły odświeżenie. Bardzo przydatne odświeżenie, bo aplikacja w niektórych miejscach trąciła już myszką.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:48
2
Jeśli korzystasz z aplikacji Mapy Google na Androidzie, to w najnowszej wersji możesz się lekko zdziwić. Nie od razu, bo główny ekran nie uległ zmianie, ale po przejściu do ustawień, które zostały znacząco uporządkowane.

Zmiany w Mapach Google

Problem z ustawieniami w aplikacji Mapy Google był taki, że mają one już kilka lat. W tym czasie dodawano do nich kolejne funkcje i opcje, co przełożyło się finalnie na spory bałagan. Na szczęście Google postanowił to w końcu uporządkować. Teraz ustawienia są podzielone na 7 głównych sekcji:

  • Aplikacja i wyświetlanie: motyw, sterowanie mapą, dostępność
  • Nawigacja: jazda samochodem, spacer, transport publiczny
  • Twoje pojazdy: typ silnika, pojazdy podłączone do sieci
  • Lokalizacja i prywatność: oś czasu, historia map, profil
  • Mapy offline: opcje pobierania, aktualizacje
  • Powiadomienia: przypomnienia, rekomendacje

Co ciekawe, poszczególne zakładki zostały potraktowane na różny sposób. Niektóre doczekały się zmian i też są trochę bardziej uporządkowane, a inne pozostały w takiej formie, w jakiej były dostępne wcześniej.

Zmiana dostępna jest między innymi w Mapach Google w wersji 25.49. Na razie nie jest ona szeroko dostępna. Aktualizacja wprowadzana jest po stronie serwerowej.

Zródła zdjęć: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google