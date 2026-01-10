Włącz teraz Mapy Google. Mocno się zdziwisz

Jeśli korzystasz z aplikacji Mapy Google na Androidzie, to w najnowszej wersji możesz się lekko zdziwić. Nie od razu, bo główny ekran nie uległ zmianie, ale po przejściu do ustawień, które zostały znacząco uporządkowane.

Zmiany w Mapach Google

Problem z ustawieniami w aplikacji Mapy Google był taki, że mają one już kilka lat. W tym czasie dodawano do nich kolejne funkcje i opcje, co przełożyło się finalnie na spory bałagan. Na szczęście Google postanowił to w końcu uporządkować. Teraz ustawienia są podzielone na 7 głównych sekcji:

Aplikacja i wyświetlanie: motyw, sterowanie mapą, dostępność

motyw, sterowanie mapą, dostępność Nawigacja: jazda samochodem, spacer, transport publiczny

jazda samochodem, spacer, transport publiczny Twoje pojazdy: typ silnika, pojazdy podłączone do sieci

typ silnika, pojazdy podłączone do sieci Lokalizacja i prywatność: oś czasu, historia map, profil

oś czasu, historia map, profil Mapy offline: opcje pobierania, aktualizacje

opcje pobierania, aktualizacje Powiadomienia: przypomnienia, rekomendacje

Co ciekawe, poszczególne zakładki zostały potraktowane na różny sposób. Niektóre doczekały się zmian i też są trochę bardziej uporządkowane, a inne pozostały w takiej formie, w jakiej były dostępne wcześniej.