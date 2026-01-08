Toya odpala 8 nowych kanałów. Sprawdź listę nowości

Telewizyjne nowości w sieci Toya

Sieć TOYA nie próżnuje i od 5 stycznia serwuje swoim abonentom solidną dawkę nowości. Do oferty dołączyło osiem nowych kanałów o bardzo różnorodnej tematyce. Co ważne, zmiany objęły zarówno najtańsze, jak i te najbardziej rozbudowane pakiety.

Dalsza część tekstu pod wideo

Influencerzy i medycyna w najtańszym pakiecie

Już w pakiecie Oszczędnym pojawiły się cztery nowe propozycje. Ciekawie zapowiada się Stargaze TV. To stacja, która przenosi internetowych twórców na duży ekran. Zobaczycie tam programy od takich ekip jak "5 Sposobów Na" czy Rafała Masnego. To ruch w stronę młodszej widowni.

Dla osób dbających o formę przygotowano Studiomed TV. Kanał skupia się na zdrowym stylu życia i profilaktyce. Listę nowości w tym pakiecie zamykają Pogoda 24 oraz Szlagier TV. Ta pierwsza stacja pokaże nie tylko prognozy, ale też świetne dokumenty z Richardem Hammondem. Szlagier TV to z kolei propozycja dla fanów biesiadnych i śląskich rytmów.

Filmowe hity i mroczne zagadki kryminalne

Abonenci pakietu Wygodnego zyskali dostęp do dwóch stacji ze stajni Polsatu. Polsat Reality skupia się na emocjach i dokumentach z życia wziętych. Z kolei Polsat X to gratka dla fanów historii i nauki. Obejrzycie tam materiały o kosmosie i tajemnicach starożytności.

Najwięcej nowości czeka na posiadaczy pakietu Bogatego. Do oferty wskoczył Polsat Film 2. Znajdziesz tam absolutną klasykę, jak "Leon zawodowiec" czy "Braveheart". Ostatnią nowością jest Viasat True Crime. To pozycja obowiązkowa dla fanów mocnych historii o prawdziwych zbrodniach i pracy policji.