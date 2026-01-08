Toya odpala 8 nowych kanałów. Sprawdź listę nowości
Klienci sieci Toya mają powody do zadowolenia na początku 2026 roku. Operator znacząco rozszerzył swoją ofertę telewizyjną. Nowe stacje trafiły do większości pakietów bazowych.
Telewizyjne nowości w sieci Toya
Sieć TOYA nie próżnuje i od 5 stycznia serwuje swoim abonentom solidną dawkę nowości. Do oferty dołączyło osiem nowych kanałów o bardzo różnorodnej tematyce. Co ważne, zmiany objęły zarówno najtańsze, jak i te najbardziej rozbudowane pakiety.
Influencerzy i medycyna w najtańszym pakiecie
Już w pakiecie Oszczędnym pojawiły się cztery nowe propozycje. Ciekawie zapowiada się Stargaze TV. To stacja, która przenosi internetowych twórców na duży ekran. Zobaczycie tam programy od takich ekip jak "5 Sposobów Na" czy Rafała Masnego. To ruch w stronę młodszej widowni.
Dla osób dbających o formę przygotowano Studiomed TV. Kanał skupia się na zdrowym stylu życia i profilaktyce. Listę nowości w tym pakiecie zamykają Pogoda 24 oraz Szlagier TV. Ta pierwsza stacja pokaże nie tylko prognozy, ale też świetne dokumenty z Richardem Hammondem. Szlagier TV to z kolei propozycja dla fanów biesiadnych i śląskich rytmów.
Filmowe hity i mroczne zagadki kryminalne
Abonenci pakietu Wygodnego zyskali dostęp do dwóch stacji ze stajni Polsatu. Polsat Reality skupia się na emocjach i dokumentach z życia wziętych. Z kolei Polsat X to gratka dla fanów historii i nauki. Obejrzycie tam materiały o kosmosie i tajemnicach starożytności.
Najwięcej nowości czeka na posiadaczy pakietu Bogatego. Do oferty wskoczył Polsat Film 2. Znajdziesz tam absolutną klasykę, jak "Leon zawodowiec" czy "Braveheart". Ostatnią nowością jest Viasat True Crime. To pozycja obowiązkowa dla fanów mocnych historii o prawdziwych zbrodniach i pracy policji.
Warto pamiętać, że wszystkie te kanały są dostępne również w aplikacji TOYA GO. Możesz je oglądać na telefonach i tabletach w całej Unii Europejskiej. Nie musisz więc siedzieć przed telewizorem, aby być na bieżąco z ulubionymi programami.