Komputer zmienia formę. Przestań się męczyć

MSI porządkuje komputery

MSI w 2026 roku wyraźnie porządkuje swoją ofertę biznesową, stawiając na smuklejsze konstrukcje, dłuższy czas pracy na baterii oraz mocno akcentowane funkcje AI w laptopach, monitorach i komputerach stacjonarnych. Nowe portfolio ma być nie tylko „aktualizacją”, ale skokiem generacyjnym w kierunku lżejszych, bardziej mobilnych i inteligentniejszych urządzeń dla firm oraz użytkowników profesjonalnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trzon segmentu Business & Productivity w notebookach tworzą trzy linie: Prestige, Venture i Modern, które zastępują dotychczasowe serie Summit, PrestigePro, Commercial oraz Modern, upraszczając strukturę i pozycjonowanie produktów. Prestige celuje w mobilnych profesjonalistów oczekujących ultra-smukłej obudowy, wysokiej wydajności i rozbudowanych funkcji AI.

Venture z kolei w użytkowników wymagających mocniejszych konfiguracji, natomiast Modern ma być uniwersalnym, lekkim narzędziem do codziennej pracy. Przykładowo nowe modele Modern 14S i 16S otrzymały aluminiową obudowę, 90‑procentowy stosunek ekranu do frontu, powiększony o 17% touchpad oraz wyraźne odchudzenie i zredukowaną wagę względem generacji 2025.

W segmencie Prestige MSI mocno akcentuje skok w mobilności: grubość obudowy zredukowano do 11,9 mm, a waga modelu 14‑calowego spadła do 1,36 kg, co oznacza około 20% mniej niż w poprzedniej generacji. Laptopy korzystają z procesorów Intel Core Ultra serii 300 z wbudowaną jednostką NPU (do 50 TOPS), co ma zapewnić wyraźny wzrost wydajności przy zadaniach AI, a zintegrowana grafika Arc B390 według materiałów producenta zbliża się do klasy GeForce RTX 4050 w wybranych zastosowaniach kreatywnych.

To wszystko uzupełnia rozbudowane chłodzenie z komorą parową i podwójnym wentylatorem, które ma utrzymywać kulturę pracy na poziomie 18 dBA przy wideokonferencjach i około 30 dBA pod pełnym obciążeniem.

Rysika nie trzeba nosić w kieszeni i mieć ciągle z tyłu głowy, by go nie zgubić - jest bezpiecznie przyczepiany do tyłu obudowy laptopa

Osobnym wyróżnikiem ekosystemu jest akcesorium MSI Nano Pen chowane w obudowie laptopa, ładowane w 13 sekund na około 45 minut pracy i zintegrowane z funkcją szybkiego wywołania Copilota.

MSI Prestige 13 AI+ totalnie skradł moje serce, to wydajnościowy potwór o masie zaledwie 899 gramów - najlżejszy w swojej klasie

Producent mocno rozwija też oprogramowanie MSI Center S 2.0, w którym centralne miejsce zajmuje strefa AI – od inteligentnych profili wydajności, przez AI Noise Cancellation Pro do spotkań online, po nowy Action TouchPad z konfigurowalnymi gestami do sterowania aplikacjami, multimediami czy funkcjami systemu. W praktyce ma to przełożyć się na bardziej intuicyjną obsługę i lepszą integrację z narzędziami biurowymi oraz kreatywnymi, w tym aplikacjami Adobe i ChatGPT.

Olbrzymi touchpad konfiguralnymi brzegami oraz zaoblone boki obudowy - w końcu sprzęt ma być dla ciebie, a nie ty dla sprzętu

Monitory dla PROfesjonalistów

Drugim filarem oferty są monitory PRO oraz PRO MAX, kierowane do małych firm, biur domowych, użytkowników wymagających oszczędności miejsca i wysokiej jakości obrazu. Seria PRO stawia na praktyczność – mocowanie mini PC, bogaty wybór złączy (w tym USB‑C z zasilaniem do 98 W), wbudowane głośniki i kamerę FHD, a także standardy EPEAT i ergonomiczne podstawy.

PRO MAX rozwija te założenia, wprowadzając panele QD‑OLED o rozdzielczości 4K, szerokim gamutem, certyfikatem DisplayHDR oraz zaawansowaną ochroną panelu OLED Care 3.0 i funkcjami EyeErgo, co ma łączyć jakość obrazu klasy kreatywnej z komfortem całodniowej pracy.

Nowe monitory MSI wyglądają doskonale również z tyłu, co czyni je atrakcyjnymi w przestrzeni biurowej

MSI stawia również na konsekwentny rozwój komputerów stacjonarnych PRO DP oraz mini‑PC z rodziny Cubi, w których standardem stają się procesory Intel Core Ultra z NPU, łączność Thunderbolt, Wi‑Fi 7 oraz rozbudowane opcje montażu i rozbudowy.

Kompaktowe konstrukcje SFF i jednostki o objętości poniżej 1 litra mają odpowiadać na zapotrzebowanie rynku na energooszczędne, ciche i łatwe we wdrożeniu stacje robocze, często montowane bezpośrednio za monitorem.