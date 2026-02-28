Sprzęt

Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł

W Barcelonie odbyła się globalna prezentacja nowych flagowców firmy Xiaomi. Modele Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra trafiają również do Polski z atrakcyjnym prezentem na start.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł

Flagowce Xiaomi wychodzą z Chin

Chiński producent przedstawił całemu światu flagowe smartfony Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra. Ofertę uzupełnia edycja specjalna Leica Leitzphone. Ten ostatni wariant uświetnia setną rocznicę istnienia niemieckiej marki fotograficznej i naśladuje wygląd aparatów Leica M9 oraz M3.

Dalsza część tekstu pod wideo
Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł
Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone

Oba podstawowe smartfony zyskały odświeżoną budowę. Producent zastosował płaskie krawędzie i węższe ramki wokół ekranu. Model Ultra mierzy nieco ponad 8 milimetrów grubości. Masa urządzenia wynosi 218 gramów. Sprzęt jest odporny na wodę i pył zgodnie z normą IP68. Konstrukcję wzmocniono specjalnym szkłem ochronnym.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Niebieski
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Zielony
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Zielony
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 5G 6/128GB 6.77" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 5G 6/128GB 6.77" 120Hz Niebieski
0 zł
998 zł - najniższa cena
Kup teraz 998 zł
Advertisement

Zupełnie nowe aparaty fotograficzne

Współpraca z firmą Leica weszła w nowy etap. Xiaomi 17 Ultra otrzymał 1-calową matrycę główną Light Fusion. Jest też aparat z teleobiektywem i sensorem o rozdzielczości 200 megapikseli. Ma on mechaniczny zoom optyczny i spełnia wyśrubowane standardy optyczne Leica APO. Optyka w połączeniu dużą rozdzielczością matrycy pozwala na uzyskanie ekwiwalentu ogniskowej 400 milimetrów.

Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł
Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone

Podstawowy wariant Xiaomi 17 ma mniejszy sensor główny. Producent zintegrował tu również pływający obiektyw do zdjęć portretowych i makro. Zbliżenia ułatwia 20-krotny zoom cyfrowy wspierany oprogramowaniem. Soczewki pokryto powłokami antyrefleksyjnymi.

Wysoka wydajność i pojemne baterie

Urządzenia napędza procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Układ współpracuje z nowym procesorem graficznym Adreno. Ekrany OLED osiągają jasność szczytową na poziomie 3500 nitów. Odświeżanie obrazu zmienia się dynamicznie w zakresie od 1 do 120 Hz.. Panel w wersji Ultra optymalizuje dodatkowo układ subpikseli.

Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł

Smartfony wyposażono w bardzo duże ogniwa zasilające z dodatkiem krzemu. Podstawowy model otrzymał baterię o pojemności 6330 mAh. Ładuje się ona przewodowo z mocą 100 W. Wersja Ultra ma mniejszy akumulator 6000 mAh. Obsługuje on ładowanie 90 W. Oba urządzenia wspierają uzupełnianie energii bez kabli z mocą 50 W.

Xiaomi 17
0 opinii
Xiaomi 17

Xiaomi 17
0 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6330mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Xiaomi 17 Ultra
0 opinii
Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra
0 opinii
Ekran 6.90" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Dostępność i cena

Podstawowy model trafi do sklepów w czterech kolorach: czarnej, niebieskiej, różowej i zielonej. Wariant z 256 GB pamięci kosztuje 4199 złotych. Pojemniejsza wersja 512 GB została wyceniona na 4699 złotych. Osoby kupujące telefon do końca marca otrzymają tablet Xiaomi Pad 8 8/128 GB za dodatkową złotówkę.

Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł

Xiaomi 17 Ultra występuje w kolorze czarnym, białym i zielonym. Urządzenie z pamięcią 512 GB to koszt 6499 złotych. Wersja z 1 TB przestrzeni na dane ma cenę 6999 złotych. Do 14 marca można dokupić do tego modelu hulajnogę Xiaomi Scooter 5 Max lub tablet Xiaomi Pad 8 8/128 GB za 1 zł.

Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł
Xiaomi 17 w x-kom
Xiaomi 17 Ultra w x-kom
Image
telepolis
xiaomi nowy smartfon xiaomi smartfony xiaomi w polsce promocja na start Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra cena Xiaomi 17 Ultra specyfikacja Xiaomi 17 cena Xiaomi 17 specyfikacja
Zródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi