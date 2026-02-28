Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł
W Barcelonie odbyła się globalna prezentacja nowych flagowców firmy Xiaomi. Modele Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra trafiają również do Polski z atrakcyjnym prezentem na start.
Flagowce Xiaomi wychodzą z Chin
Chiński producent przedstawił całemu światu flagowe smartfony Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra. Ofertę uzupełnia edycja specjalna Leica Leitzphone. Ten ostatni wariant uświetnia setną rocznicę istnienia niemieckiej marki fotograficznej i naśladuje wygląd aparatów Leica M9 oraz M3.
Oba podstawowe smartfony zyskały odświeżoną budowę. Producent zastosował płaskie krawędzie i węższe ramki wokół ekranu. Model Ultra mierzy nieco ponad 8 milimetrów grubości. Masa urządzenia wynosi 218 gramów. Sprzęt jest odporny na wodę i pył zgodnie z normą IP68. Konstrukcję wzmocniono specjalnym szkłem ochronnym.
Zupełnie nowe aparaty fotograficzne
Współpraca z firmą Leica weszła w nowy etap. Xiaomi 17 Ultra otrzymał 1-calową matrycę główną Light Fusion. Jest też aparat z teleobiektywem i sensorem o rozdzielczości 200 megapikseli. Ma on mechaniczny zoom optyczny i spełnia wyśrubowane standardy optyczne Leica APO. Optyka w połączeniu dużą rozdzielczością matrycy pozwala na uzyskanie ekwiwalentu ogniskowej 400 milimetrów.
Podstawowy wariant Xiaomi 17 ma mniejszy sensor główny. Producent zintegrował tu również pływający obiektyw do zdjęć portretowych i makro. Zbliżenia ułatwia 20-krotny zoom cyfrowy wspierany oprogramowaniem. Soczewki pokryto powłokami antyrefleksyjnymi.
Wysoka wydajność i pojemne baterie
Urządzenia napędza procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Układ współpracuje z nowym procesorem graficznym Adreno. Ekrany OLED osiągają jasność szczytową na poziomie 3500 nitów. Odświeżanie obrazu zmienia się dynamicznie w zakresie od 1 do 120 Hz.. Panel w wersji Ultra optymalizuje dodatkowo układ subpikseli.
Smartfony wyposażono w bardzo duże ogniwa zasilające z dodatkiem krzemu. Podstawowy model otrzymał baterię o pojemności 6330 mAh. Ładuje się ona przewodowo z mocą 100 W. Wersja Ultra ma mniejszy akumulator 6000 mAh. Obsługuje on ładowanie 90 W. Oba urządzenia wspierają uzupełnianie energii bez kabli z mocą 50 W.
Dostępność i cena
Podstawowy model trafi do sklepów w czterech kolorach: czarnej, niebieskiej, różowej i zielonej. Wariant z 256 GB pamięci kosztuje 4199 złotych. Pojemniejsza wersja 512 GB została wyceniona na 4699 złotych. Osoby kupujące telefon do końca marca otrzymają tablet Xiaomi Pad 8 8/128 GB za dodatkową złotówkę.
Xiaomi 17 Ultra występuje w kolorze czarnym, białym i zielonym. Urządzenie z pamięcią 512 GB to koszt 6499 złotych. Wersja z 1 TB przestrzeni na dane ma cenę 6999 złotych. Do 14 marca można dokupić do tego modelu hulajnogę Xiaomi Scooter 5 Max lub tablet Xiaomi Pad 8 8/128 GB za 1 zł.