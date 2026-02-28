Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł

Flagowce Xiaomi wychodzą z Chin

Chiński producent przedstawił całemu światu flagowe smartfony Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra. Ofertę uzupełnia edycja specjalna Leica Leitzphone. Ten ostatni wariant uświetnia setną rocznicę istnienia niemieckiej marki fotograficznej i naśladuje wygląd aparatów Leica M9 oraz M3.

Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone

Oba podstawowe smartfony zyskały odświeżoną budowę. Producent zastosował płaskie krawędzie i węższe ramki wokół ekranu. Model Ultra mierzy nieco ponad 8 milimetrów grubości. Masa urządzenia wynosi 218 gramów. Sprzęt jest odporny na wodę i pył zgodnie z normą IP68. Konstrukcję wzmocniono specjalnym szkłem ochronnym.

Zupełnie nowe aparaty fotograficzne

Współpraca z firmą Leica weszła w nowy etap. Xiaomi 17 Ultra otrzymał 1-calową matrycę główną Light Fusion. Jest też aparat z teleobiektywem i sensorem o rozdzielczości 200 megapikseli. Ma on mechaniczny zoom optyczny i spełnia wyśrubowane standardy optyczne Leica APO. Optyka w połączeniu dużą rozdzielczością matrycy pozwala na uzyskanie ekwiwalentu ogniskowej 400 milimetrów.

Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone

Podstawowy wariant Xiaomi 17 ma mniejszy sensor główny. Producent zintegrował tu również pływający obiektyw do zdjęć portretowych i makro. Zbliżenia ułatwia 20-krotny zoom cyfrowy wspierany oprogramowaniem. Soczewki pokryto powłokami antyrefleksyjnymi.

Wysoka wydajność i pojemne baterie

Urządzenia napędza procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Układ współpracuje z nowym procesorem graficznym Adreno. Ekrany OLED osiągają jasność szczytową na poziomie 3500 nitów. Odświeżanie obrazu zmienia się dynamicznie w zakresie od 1 do 120 Hz.. Panel w wersji Ultra optymalizuje dodatkowo układ subpikseli.

Smartfony wyposażono w bardzo duże ogniwa zasilające z dodatkiem krzemu. Podstawowy model otrzymał baterię o pojemności 6330 mAh. Ładuje się ona przewodowo z mocą 100 W. Wersja Ultra ma mniejszy akumulator 6000 mAh. Obsługuje on ładowanie 90 W. Oba urządzenia wspierają uzupełnianie energii bez kabli z mocą 50 W.

Xiaomi 17 0 opinii Xiaomi 17 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6330mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Xiaomi 17 Ultra 0 opinii Xiaomi 17 Ultra 0 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Dostępność i cena

Podstawowy model trafi do sklepów w czterech kolorach: czarnej, niebieskiej, różowej i zielonej. Wariant z 256 GB pamięci kosztuje 4199 złotych. Pojemniejsza wersja 512 GB została wyceniona na 4699 złotych. Osoby kupujące telefon do końca marca otrzymają tablet Xiaomi Pad 8 8/128 GB za dodatkową złotówkę.