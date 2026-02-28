Szukasz laptopa do gier? Tu stosunek ceny do możliwości pozamiatał

HP VICTUS 15 to maszyna, która świetnie poradzi sobie zarówno z grami, jak i z głównym problemem dzisiejszych czasów, czyli z AI. A wszystko dlatego, że czego, jak czego, ale pamięci mu nie brakuje. Mimo to jest wyceniony na jedyne 4849 zł, a w promocji, która będzie obowiązywała do 5 marca, możecie go kupić za jedyne 4299 zł.

HP VICTUS 15

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 15,6-calowa matowa matryca Full HD z odświeżaniem 144 Hz. Co ma jak najbardziej sens przy zastosowanej tu karcie RTX5050 z 8 GB vRAM. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy i 12-wątkowy układ Intel Core 5 210H. Nie jest to więc demon wydajności, jednak w natywnej rozdzielczości większość gier bez problemu uruchomimy na ultra / wysokich ustawieniach.