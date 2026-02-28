W Action za 87 groszy sztuka, a ja poddałem je testom

To w przeliczeniu daje nam 0,87 groszy za sztukę. Jest to cena kojarzona raczej z bateriami cynkowymi, a nie alkalicznymi. Mogą więc rodzić się pytania: czy tak tanie baterie w ogóle mają jakiś sens? Postanowiłem to sprawdzić przy pomocy mojego niezawodnego sztucznego obciążenia. Oczywiście nie jest to dokładnie ta sama paczka baterii, co z Action, bo mam 20, a nie 30 sztuk. Jednak to są dokładnie te same baterie.

Alkaliczne baterie GP z Action po testach

Wykonałem dla nich dwie próby: obciążenia 100 mA i 1 A. Tak, aby sprawdzić, jak radzą sobie one ze średnim i bardzo wysokim obciążeniem. Tak naprawdę tu interesują nas głównie dwa parametry: czas i oddana moc. Jako próg rozładowania ustaliłem 0,9 V. Poniżej tego poziomu bateria jest praktycznie bezużyteczna do większości zastosowań. Dodatkowo zbyt głębokie rozładowanie baterii tego typu może doprowadzić do jej wylania. Ten próg można uznać za bezpieczny.

Pierwszy test zakończył się po 22 godzinach 24 minutach i 46 sekundach oddając 2,75 Wh. Czy to dobry wynik? Energizer Longest Lasting 50% wytrzymał w tym teście 23 godziny, 19 minut i 7 sekund o oddając 2,82 Wh, a Duracell 23 godziny, 53 minuty i 50 sekund oddając 2,97 Wh. Jest to więc wynik o około 1,5 godziny gorszy, niż znacznie droższe baterie. Natomiast w kontekście ponad 22 godzin nie robi to aż tak dużego znaczenia, skoro można kupić te baterie za 0,87 groszy sztuka.

A co z mocniejszym obciążeniem? W teście 1A GP osiągnął 53 minuty i 22 sekundy pracy, oddając 0,96 Wh. I tu Energizer poradził sobie znacznie gorzej. Wytrzymał zaledwie 34 minuty i 29 sekund oddający przy tym 0,62 Wh. W przypadku Duracell mamy 56 minut i 45 sekund i oddały przy tym 1,03 Wh.