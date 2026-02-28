Apple czekał lata, ale ma to zrobić lepiej

Opieszałość Apple z wprowadzeniem składanego smartfona może dziwić. Podobne modele od lat ma między innymi Samsung, a i chińskie marki coraz śmielej poczynają sobie w tym segmencie. Jednak firma z Cupertino czekała. To czekanie prawdopodobnie skończy się w tym roku. Jednak z czego wynikało?

Składany smartfon Apple iPhone

Z najnowszych doniesień wynika, że Apple zwlekał z wprowadzeniem składanego iPhone'a, ponieważ Tim Cook i spółka całkowicie chcieli wyeliminować zgięcie ekranu. Tego niestety nie udało się uzyskać. Nie zmienia to faktu, że firma z Cupertino miała dokonać niemałego przełomu w tym aspekcie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ekran w iPhonie Fold będzie jednym z najbardziej zaawansowanych na rynku. Zgięcie ma mieć głębokość zaledwie 0,15 mm. Z kolei jego kąt ma wynosić zaledwie 2,5 stopnia. To sprawi, że będzie ono niemal niewidoczne.