Sprzęt

PlayStation 5 Pro właśnie stało się lepsze. To zasługa AMD

Sony chwali się, że PlayStation 5 Pro właśnie stało się lepsze. To efekt współpracy z AMD.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:57
0
PlayStation 5 Pro właśnie otrzymało dużą aktualizację, dzięki której gry mają wyglądać ładniej, a przy tym działać płynniej. Pierwszą produkcją, która z tego korzysta, jest Resident Evil: Requiem.

PS5 Pro z nowym PSSR

Mowa o nowej, ulepszonej technice PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), którą Sony rozwija wspólnie z AMD w ramach projektu Amethyst. Japońska firma zapowiada ostrzejszy obraz, lepszą rekonstrukcję detali i mniejszy ghosting w porównaniu z obecną wersją.

Pierwszą grą z obsługą nowego PSSR jest Resident Evil Requiem. W marcu nowe rozwiązanie ma trafić także do innych gier. Użytkownicy będą mogli włączyć je  w ustawieniach systemu w zakładce „Enhance PSSR Image Quality”.

Ulepszony PSSR działa podobnie do DLSS i FSR – renderuje gry w niższej rozdzielczości, a następnie z pomocą sieci neuronowej skaluje obraz do wyższej, np. 4K. Grafika zachowuje dzięki temu wysoką jakość i płynność. Dzięki temu PS5 Pro może zaoferować wyraźniejszy obraz i stabilniejsze klatkaże w nowych grach, a jednocześnie wydłużyć życie obecnej generacji bez konieczności inwestowania w drogi PC.

amd PlayStation Sony PlayStation 5 PS5 PlayStation 5 Pro PS5 Pro PlayStation Spectral Super Resolution
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: digitaltrends