PlayStation 5 Pro właśnie stało się lepsze. To zasługa AMD

PlayStation 5 Pro właśnie otrzymało dużą aktualizację, dzięki której gry mają wyglądać ładniej, a przy tym działać płynniej. Pierwszą produkcją, która z tego korzysta, jest Resident Evil: Requiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

PS5 Pro z nowym PSSR

Mowa o nowej, ulepszonej technice PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), którą Sony rozwija wspólnie z AMD w ramach projektu Amethyst. Japońska firma zapowiada ostrzejszy obraz, lepszą rekonstrukcję detali i mniejszy ghosting w porównaniu z obecną wersją.

Pierwszą grą z obsługą nowego PSSR jest Resident Evil Requiem. W marcu nowe rozwiązanie ma trafić także do innych gier. Użytkownicy będą mogli włączyć je w ustawieniach systemu w zakładce „Enhance PSSR Image Quality”.