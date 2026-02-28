PlayStation 5 Pro właśnie stało się lepsze. To zasługa AMD
Sony chwali się, że PlayStation 5 Pro właśnie stało się lepsze. To efekt współpracy z AMD.
PlayStation 5 Pro właśnie otrzymało dużą aktualizację, dzięki której gry mają wyglądać ładniej, a przy tym działać płynniej. Pierwszą produkcją, która z tego korzysta, jest Resident Evil: Requiem.
PS5 Pro z nowym PSSR
Mowa o nowej, ulepszonej technice PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), którą Sony rozwija wspólnie z AMD w ramach projektu Amethyst. Japońska firma zapowiada ostrzejszy obraz, lepszą rekonstrukcję detali i mniejszy ghosting w porównaniu z obecną wersją.
Pierwszą grą z obsługą nowego PSSR jest Resident Evil Requiem. W marcu nowe rozwiązanie ma trafić także do innych gier. Użytkownicy będą mogli włączyć je w ustawieniach systemu w zakładce „Enhance PSSR Image Quality”.
Ulepszony PSSR działa podobnie do DLSS i FSR – renderuje gry w niższej rozdzielczości, a następnie z pomocą sieci neuronowej skaluje obraz do wyższej, np. 4K. Grafika zachowuje dzięki temu wysoką jakość i płynność. Dzięki temu PS5 Pro może zaoferować wyraźniejszy obraz i stabilniejsze klatkaże w nowych grach, a jednocześnie wydłużyć życie obecnej generacji bez konieczności inwestowania w drogi PC.