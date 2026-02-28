Filmy na płytach. Takiego obrotu spraw nie spodziewał się nikt

Żyjemy w dobie strumieniowania treści wideo i serwisów VOD. Wydawałoby się, że to oznacza nieuniknioną śmierć fizycznych nośników - ale tak nie jest. I najnowsze dane to potwierdzają.

Rosnąca siła 4K Ultra HD Blu-ray

Co prawda sprzedaż DVD i Blu-ray spadła w 2025 roku, to jest jeden segment nośników z filmami, który zanotował bardzo duży wzrost. Są to filmy w formacie 4K Ultra HD Blu-ray. W 2025 r. wzrosła ich sprzedaż aż o 12 procent – i to pomimo braku dużych premier w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

Dane opublikowane przez Digital Entertainment Group (DEG) pokazują, że łączne wydatki Amerykanów na fizyczne nośniki – DVD, Blu-ray i 4K UHD – wyniosły w 2025 roku 870 milionów dolarów, co oznacza spadek o 9,3 procent rok do roku.

Dla porównania, rok wcześniej analogiczny wskaźnik był znacznie gorszy. Sprzedaż płyt optycznych skurczyła się wtedy aż o 23,4 procent, a łączne przychody po raz pierwszy w historii spadły poniżej miliarda dolarów.

Tegoroczne wyhamowanie tempa spadków sugeruje, że fizyczne nośniki stopniowo stabilizują się jako format niszowy, skierowany głównie do kolekcjonerów i entuzjastów.

Co ciekawe, cyfrowe transakcje również tracą. Zakupy filmów w serwisach takich jak Apple TV, Amazon czy Vudu wygenerowały 2,2 miliarda dolarów – o 3,3 procent mniej niż rok wcześniej. Wypożyczenia cyfrowe (VOD) przyniosły 1,6 miliarda, notując spadek o 4,7 procent. DEG wskazuje, że słabszy czwarty kwartał 2025 r. wynikał z braku mocnych premier kinowych napędzających sprzedaż.

Jedynym segmentem, który wyraźnie rośnie, pozostaje subskrypcyjny streaming. Wydatki Amerykanów na serwisy takie jak Netflix, Disney+ czy HBO Max skoczyły z 48 miliardów dolarów w 2024 roku do 57,5 miliarda w 2025, co oznacza wzrost o niemal 20 procent. To właśnie tam przenosi się zdecydowana większość widzów, podczas gdy 4K UHD Blu-ray utrzymuje swoją skromną, ale odporną niszę wśród tych, dla których jakość i fizyczna kolekcja mają wartość samą w sobie.