Było 159,99 zł, a jest 79,99 zł. Ta promocja w Euro wymiata

Jak co początek roku tak i teraz w sklepach RTV Euro AGD mamy do dyspozycji wręcz fenomenalne promocje na słuchawki. A to jest jedna z nich. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:57
0
Słuchawki nauszne z ANC za mniej niż 100 zł? To jak najbardziej jest możliwe. I to nie od firmy krzak, a od Baseusa. Mowa tu konkretniej o modelu Baseus Bowie H1, który może być Wasz za jedyne 79,99 zł. Jak to możliwe? Otóż jest to promocja z 159,99 zł, co wciąż jest naprawdę świetną ceną jak na tak wyposażone słuchawki.

Dalsza część tekstu pod wideo
Baseus Bowie H1 Mocne ANC i potężna bateria za 79,99 zł

Baseus Bowie H1

Skąd ten zachwyt? Zacznijmy od przetworników. Tu jest prosta zasada: im większe w danym budżecie, tym lepsze. W tym wypadku mamy do czynienia z 40-mm emiterami dźwięku. Dodatkowo słuchawki te oferują ANC o naprawdę porządnym tłumieniu aż 40 dB. 

Co więcej, Baseus Bowie H1 w przeciwieństwie do większości tanich słuchawek Bluetooth oferują nie tylko kodek SBC, ale także oferujący lepszą jakość AAC. A to wszystko przy porządnej baterii, która wystarczy na 70 godzin słuchania muzyki, może być Twoje za jedyne 79,99 zł. 

słuchawki baseus Baseus Bowie H1
Zródła zdjęć: Baseus, Lech Okoń / Telepolis