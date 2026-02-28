Było 159,99 zł, a jest 79,99 zł. Ta promocja w Euro wymiata

Słuchawki nauszne z ANC za mniej niż 100 zł? To jak najbardziej jest możliwe. I to nie od firmy krzak, a od Baseusa. Mowa tu konkretniej o modelu Baseus Bowie H1, który może być Wasz za jedyne 79,99 zł. Jak to możliwe? Otóż jest to promocja z 159,99 zł, co wciąż jest naprawdę świetną ceną jak na tak wyposażone słuchawki.