Sprzęt

Apple i Huawei dominują wśród zegarków. Samsung spada

Huawei i Apple zdominowali rynek inteligentnych zegarków. Największy cios z kolei dostał Samsung. Tak wynika z danych analityków Counterpoint.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 19:57
0
Counterpoint analizuje rynek zegarków. Huawei i Apple rządzą

Rynek inteligentnych zegarków różni się dość mocno od segmentu smartfonów. Wśród smartwatchy o wiele silniejszy jest Huawei, który w sektorze telefonów spadł z podium lata temu przez sankcje USA. Na rynku zegarków nie jest to jednak odczuwalne. Huawei może poszczycić się największym wzrostem i mocnym drugim miejscem. Złoto należy jednak tradycyjnie do Apple'a.

Na najwyższym stopniu podium jest właśnie Apple. W 2025 mógł się pochwalić udziałem w rynku sięgającym 23% (wzrost z 22% w 2024). Srebrny medal należy do Huaweia, który ma 17% rynkowego tortu. To wzrost z 13% w 2024. Na trzecim miejscu jest kolejny reprezentant Państwa Środka, czyli Xiaomi. Urósł on z 8% w 2024 do 9% w 2025. 

Tym samym Xiaomi wyprzedził koreańskiego Samsunga, który spadł z 9% w 2024 do 7% w 2025. Na piątej pozycji Imoo, który urósł z 6% w 2024 do 7% w 2025. Jesteśmy również świadkami tego, że rynek smartwatchy zaczyna się powoli betonować. Udział wszystkich pozostałych producentów spadł bowiem z 43% do 37%. 

 

telepolis
#Apple Counterpoint huawei samsung smartwatch xiaomi Imoo inteligentne zegarki
Zródła zdjęć: telepolis