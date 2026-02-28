Apple i Huawei dominują wśród zegarków. Samsung spada

Counterpoint analizuje rynek zegarków. Huawei i Apple rządzą

Rynek inteligentnych zegarków różni się dość mocno od segmentu smartfonów. Wśród smartwatchy o wiele silniejszy jest Huawei, który w sektorze telefonów spadł z podium lata temu przez sankcje USA. Na rynku zegarków nie jest to jednak odczuwalne. Huawei może poszczycić się największym wzrostem i mocnym drugim miejscem. Złoto należy jednak tradycyjnie do Apple'a.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na najwyższym stopniu podium jest właśnie Apple. W 2025 mógł się pochwalić udziałem w rynku sięgającym 23% (wzrost z 22% w 2024). Srebrny medal należy do Huaweia, który ma 17% rynkowego tortu. To wzrost z 13% w 2024. Na trzecim miejscu jest kolejny reprezentant Państwa Środka, czyli Xiaomi. Urósł on z 8% w 2024 do 9% w 2025.