Tablety Xiaomi Pad 8 oficjalnie w Polsce. Jest też prezent za złotówkę

Smukła obudowa i duże ekrany

Xiaomi Pad 8 oraz Xiaomi Pad 8 Pro mają tylko 5,75 milimetra grubości oraz ważą 485 gramów. Producent zastosował w nich wyświetlacze o przekątnej 11,2 cala. Oferują one rozdzielczość 3,2K oraz odświeżanie obrazu na poziomie 144 Hz. Deklarowana jasność ekranu wynosi 800 nitów, a energię do zasilania tego wszystkiego dostarcza akumulator o pojemności 9200 mAh.

Sprzęt pracuje pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 3, bazującego na Androidzie 16. Oprogramowanie wspierają algorytmy sztucznej inteligencji HyperAI. Interfejs dostosowano do pracy na dużym ekranie. Użytkownicy mogą dzielić obszar roboczy w proporcjach 5:5 lub 1:9. Tablety mają wbudowany pakiet biurowy WPS Office PC. Obsługują też działanie przeglądarki w trybie komputerowym.

Dwa procesory do wyboru

Wariant Pro napędza układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Bateria w tym modelu obsługuje ładowanie o mocy 67 W. Z tyłu obudowy umieszczono aparat z matrycą 50 Mpix. Przednia kamera ma 32 Mpix. Wersja z matowym szkłem ma powłokę antyrefleksyjną. Zmniejsza ona powstawanie odblasków aż o 44%. W sklepach znajdziemy konfiguracje sprzętu mające maksymalnie 512 GB wbudowanej pamięci.

Podstawowy model korzysta z procesora Snapdragon 8s Gen 4. Maksymalna moc ładowania w tym wariancie wynosi 45 W. Aparat główny oferuje rozdzielczość 13 Mpix, a przedni 8 Mpix. Urządzenie ma maksymalnie 256 GB przestrzeni na dane.

Razem z tabletami debiutują również nowe akcesoria. Do obsługi ekranu służy ważący 17,5 grama rysik Xiaomi Focus Pen Pro. Sprzęt ten reaguje na wybrane gesty i siłę nacisku. Jest też etui z klawiaturą Xiaomi Pad 8 Pro Keyboard.

Dostępność i cena, promocja na start

Nowe tablety Xiaomi są dostępne w trzech kolorach. Klienci mają do wyboru obudowy zielone, szare i niebieskie. Promocja na start rusza dzisiaj, 28 lutego, i potrwa do 29 marca. Ceny poszczególnych modeli prezentują się następująco:

Xiaomi Pad 8 8/128 GB – 1899 zł ,

, Xiaomi Pad 8 8/256 GB – 2099 zł ,

, Xiaomi Pad 8 Pro 8/256 GB – 2599 zł ,

, Xiaomi Pad 8 Pro 12/512 GB – 2999 zł.

Przy zakupie modelu Xiaomi Pad 8 w wersji z 256 GB pamięci za 100 zł więcej otrzymamy zestaw z rysikiem Focus Pen Pro. Dopłata kolejnej złotówki pozwala dobrać etui. Z kolei nabywcy dowolnej wersji modelu Pad 8 Pro mogą za 1 zł otrzymać klawiaturę Pad 8 Pro Keyboard.