Sprzęt

Xiaomi zasypuje rynek nowościami. Jest wśród nich zupełnie nowy gadżet

Xiaomi ogłosiło globalną premierę całego ekosystemu nowych urządzeń AIoT. Na sklepowe półki trafią hulajnogi elektryczne, zegarek z systemem Google oraz zupełnie nowe akcesoria.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 28 LUT 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xiaomi zasypuje rynek nowościami. Jest wśród nich zupełnie nowy gadżet

Inteligentny zegarek z płatnościami

Najważniejszą nowością w segmencie elektroniki noszonej jest Xiaomi Watch 5. Urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Wear OS 6. Użytkownicy otrzymują dostęp do Map Google, Kalendarza oraz sklepu Play prosto z nadgarstka. Zegarek obsługuje też płatności zbliżeniowe poprzez Google Wallet. Jest to pierwszy model tej marki z wbudowanym fabrycznie asystentem głosowym Gemini.

Dalsza część tekstu pod wideo
Xiaomi zasypuje rynek nowościami. Jest wśród nich zupełnie nowy gadżet

Sprzęt rozpoznaje zaawansowane gesty dłonią. Pozwala to na odrzucanie połączeń lub sterowanie aparatem w telefonie bez dotykania ekranu. Producent zastosował tu architekturę dwuchipową z procesorem Snapdragon W5 Gen 1. Bateria o pojemności 930 mAh ma wystarczyć na 6 dni pracy w trybie smart lub nawet 18 dni przy oszczędzaniu energii. Koperta jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch XIAOMI Watch S4 41mm Czarny
Smartwatch XIAOMI Watch S4 41mm Czarny
0 zł
527.52 zł - najniższa cena
Kup teraz 527.52 zł
Słuchawki dokanałowe XIAOMI Buds 3 ANC Wodoodporne Biały
Słuchawki dokanałowe XIAOMI Buds 3 ANC Wodoodporne Biały
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Słuchawki douszne XIAOMI Redmi Buds 6 Active Biały
Słuchawki douszne XIAOMI Redmi Buds 6 Active Biały
0 zł
48.56 zł - najniższa cena
Kup teraz 48.56 zł
Advertisement

Cienki powerbank i nowe słuchawki

Ciekawym dodatkiem do oferty jest Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank. Akcesorium ma zaledwie 6 mm grubości i waży niecałe 100 gramów. Z łatwością zmieści się w kieszeni. Ogniwo ma pojemność 5000 mAh. Urządzenie ładuje bezprzewodowo z mocą 15 W i pozwala na uzupełnianie energii w dwóch sprzętach jednocześnie.

Do oferty dołączają też słuchawki Redmi Buds 8 Pro. Mają one aktywną redukcję szumów (ANC) do 55 dB. System sampluje dźwięk otoczenia 32000 razy na sekundę i dostosowuje poziom wyciszenia. Trzy mikrofony odpowiadają za czystość rozmów nawet przy silnym wietrze. Słuchawki grają do 8 godzin na jednym ładowaniu, a etui wydłuża ten czas do 33 godzin. Sprzęt spełnia normę szczelności IP54.

Xiaomi zasypuje rynek nowościami. Jest wśród nich zupełnie nowy gadżet

Pierwszy taki lokalizator w historii marki

Xiaomi Tag to zupełna nowość w portfolio firmy. Jest to niewielki lokalizator do śledzenia kluczy, toreb czy bagażu. Urządzenie integruje się z systemami Apple Find My oraz Google Android Find Hub. Waży 10 gramów i jest odporne na wodę oraz pył zgodnie z normą IP67. Producent obiecuje, że wymienna bateria wystarcza na ponad rok ciągłego działania.

Xiaomi zasypuje rynek nowościami. Jest wśród nich zupełnie nowy gadżet

Firma odświeżyła też swoją linię pojazdów miejskich. Seria Xiaomi Electric Scooter 6 składa się z czterech modeli: Lite, podstawowego, Pro oraz Max. Zostały one zaprojektowane z myślą o różnych stylach jazdy. Na ich debiut w sklepach musimy jednak jeszcze chwilę poczekać.

Xiaomi zasypuje rynek nowościami. Jest wśród nich zupełnie nowy gadżet

Dostępność i cena

Poznaliśmy również oficjalne polskie ceny zaprezentowanych nowości:

  • Smartwatch Xiaomi Watch 5 w kolorze czarnym lub zielonym kosztuje 1299 zł.
Smartwatch Xiaomi Watch 5 w Media Expert
  • Słuchawki Redmi Buds 8 Pro wyceniono na 299 zł.
Słuchawki Redmi Buds 8 Pro w Media Expert
  • Za magnetyczny powerbank zapłacimy 259 zł (wersja czarna i srebrna) lub 269 zł (wersja pomarańczowa).

  • Lokalizator Xiaomi Tag kosztuje 59 zł za sztukę. Bardziej opłacalny jest zakup pakietu czterech sztuk za 199 zł.
Lokalizator Xiaomi Tag w Media Expert

Ceny hulajnóg z serii Electric Scooter 6 zostaną podane w późniejszym terminie.

Zobacz: Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce. Kup telefon, a tablet lub hulajnogę dostaniesz za 1 zł
Zobacz: Tablety Xiaomi Pad 8 oficjalnie w Polsce. Jest też prezent za złotówkę

Image
telepolis
xiaomi Xiaomi w Polsce Xiaomi Watch 5 Xiaomi Tag Xiaomi Electric Scooter 6 Redmi Buds 8 Pro Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W Xiaomi AIoT
Zródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi