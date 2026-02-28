Xiaomi zasypuje rynek nowościami. Jest wśród nich zupełnie nowy gadżet

Inteligentny zegarek z płatnościami

Najważniejszą nowością w segmencie elektroniki noszonej jest Xiaomi Watch 5. Urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Wear OS 6. Użytkownicy otrzymują dostęp do Map Google, Kalendarza oraz sklepu Play prosto z nadgarstka. Zegarek obsługuje też płatności zbliżeniowe poprzez Google Wallet. Jest to pierwszy model tej marki z wbudowanym fabrycznie asystentem głosowym Gemini.

Sprzęt rozpoznaje zaawansowane gesty dłonią. Pozwala to na odrzucanie połączeń lub sterowanie aparatem w telefonie bez dotykania ekranu. Producent zastosował tu architekturę dwuchipową z procesorem Snapdragon W5 Gen 1. Bateria o pojemności 930 mAh ma wystarczyć na 6 dni pracy w trybie smart lub nawet 18 dni przy oszczędzaniu energii. Koperta jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Cienki powerbank i nowe słuchawki

Ciekawym dodatkiem do oferty jest Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank. Akcesorium ma zaledwie 6 mm grubości i waży niecałe 100 gramów. Z łatwością zmieści się w kieszeni. Ogniwo ma pojemność 5000 mAh. Urządzenie ładuje bezprzewodowo z mocą 15 W i pozwala na uzupełnianie energii w dwóch sprzętach jednocześnie.

Do oferty dołączają też słuchawki Redmi Buds 8 Pro. Mają one aktywną redukcję szumów (ANC) do 55 dB. System sampluje dźwięk otoczenia 32000 razy na sekundę i dostosowuje poziom wyciszenia. Trzy mikrofony odpowiadają za czystość rozmów nawet przy silnym wietrze. Słuchawki grają do 8 godzin na jednym ładowaniu, a etui wydłuża ten czas do 33 godzin. Sprzęt spełnia normę szczelności IP54.

Pierwszy taki lokalizator w historii marki

Xiaomi Tag to zupełna nowość w portfolio firmy. Jest to niewielki lokalizator do śledzenia kluczy, toreb czy bagażu. Urządzenie integruje się z systemami Apple Find My oraz Google Android Find Hub. Waży 10 gramów i jest odporne na wodę oraz pył zgodnie z normą IP67. Producent obiecuje, że wymienna bateria wystarcza na ponad rok ciągłego działania.

Firma odświeżyła też swoją linię pojazdów miejskich. Seria Xiaomi Electric Scooter 6 składa się z czterech modeli: Lite, podstawowego, Pro oraz Max. Zostały one zaprojektowane z myślą o różnych stylach jazdy. Na ich debiut w sklepach musimy jednak jeszcze chwilę poczekać.

Dostępność i cena

Poznaliśmy również oficjalne polskie ceny zaprezentowanych nowości:

Smartwatch Xiaomi Watch 5 w kolorze czarnym lub zielonym kosztuje 1299 zł.

Słuchawki Redmi Buds 8 Pro wyceniono na 299 zł.

Za magnetyczny powerbank zapłacimy 259 zł (wersja czarna i srebrna) lub 269 zł (wersja pomarańczowa).





(wersja czarna i srebrna) lub (wersja pomarańczowa). Lokalizator Xiaomi Tag kosztuje 59 zł za sztukę. Bardziej opłacalny jest zakup pakietu czterech sztuk za 199 zł.