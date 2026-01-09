Aplikacje

AI Amazona zrobi za ciebie zakupy. Nie wszyscy są z tego zadowoleni

Mali sprzedawcy detaliczni buntują się przeciwko eksperymentowi Amazona "Kup dla mnie". Chodzi o sztuczną inteligencję. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AI Amazona zrobi za ciebie zakupy. Nie wszyscy są z tego zadowoleni

Dla klienta całe to AI jest bardzo wygodne

Funkcja "Kup dla mnie" firmy Amazon wykorzystuje sztuczną inteligencję do zamawiania produktów od innych sprzedawców detalicznych. Niektóre małe firmy twierdzą, że znalazły się na liście w serwisie Amazon, wcale nie wyrażając na to zgody.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowszy eksperyment Amazona z zakupami wspomaganymi AI pomaga użytkownikowi znaleźć wymarzony przedmiot, bezlitośnie kontrolując firmy zewnętrzne. Funkcje takie jak "Kupuj bezpośrednio" oraz "Kup dla mnie" Amazon testuje już od zeszłego roku. Z perspektywy kupującego, zauważalnie usprawniają one cały proces wyszukiwania i kupowania produktów, których Amazon nie posiada w swoim stałym asortymencie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Błękitny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Błękitny (CPO)
-850.99 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Niebieski
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Niebieski
0 zł
3199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199.99 zł
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Srebrny
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Srebrny
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Advertisement

Klienci od Amazona będą musieli zacząć pytać o pozwolenie?

W momencie kliknięcia "Kup dla mnie", system Amazona wykorzysta informacje pobrane z publicznej witryny marki i złoży zamówienie w naszym imieniu, używając naszych danych. Kupujący nie odczuwa różnicy, czy kupuje coś na Amazonie, czy u innego sprzedawcy. Jednak punkt sprzedawcy jest nieco inny — oto, wchodzi do niego nieproszony intruz. 

W ostatnich tygodniach sprzedawcy zaczęli składać skargi do Amazona i dzielić się w mediach społecznościowych historiami, o tym, jak to nikt nie zapytał ich o zgodę na udział w tym eksperymencie. Są i tacy, którzy twierdzą, że platforma oferowała produkty, które były niedostępne albo nieprzeznaczone do sprzedaży bezpośredniej. 

Używają oni obrazów AI produktów, które nie są moje, i autoryzują zamówienia na mojej stronie dla produktów, których nie ma w magazynie. Nie wyraziłem na to zgody i nie ma prostego sposobu, aby z tego zrezygnować.

komentuje jeden ze sprzedających na Reddicie. 
Image
telepolis
amazon i AI zakupy na amazon
Zródła zdjęć: PhotoGranary02 / Shutterstock
Źródła tekstu: techradar.com