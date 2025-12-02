Instagram z bolesnym przymusem. To koniec pewnej epoki

Pierwsi użytkownicy Instagrama już zauważyli zmianę, która już za chwilę dotknie prawdopodobnie wszystkich. Chodzi o jedną z kluczowych funkcji platformy. Hashtagi.

Instagram zmienia hashtagi

Do tej pory, wrzucając zdjęcie lub rolkę na Instagrama, mogliśmy dodawać niemal dowolną liczbę hashtagów (limit wynosił 30). Dla wielu użytkowników był to sposób na złapanie większego zainteresowania na swoich materiałach. Wkrótce już nie będzie to możliwe. Instagram najwyraźniej szykuje ograniczenia.

Wielu użytkowników donosi, że już nie mogą dodawać do swoich postów tak dużej liczby hashtagów. Platforma, przy próbie dodania więcej niż trzech, wyświetla komunikat. Wynika z niego, że nowym limitem będą właśnie trzy hashtagi.