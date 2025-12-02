Aplikacje

Instagram z bolesnym przymusem. To koniec pewnej epoki

Instagram szykuje zmianę, która nie wszystkim się spodoba. Będą musieli dokładniej przemyśleć co i jak dodają na platformie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:29
Instagram z bolesnym przymusem. To koniec pewnej epoki

Pierwsi użytkownicy Instagrama już zauważyli zmianę, która już za chwilę dotknie prawdopodobnie wszystkich. Chodzi o jedną z kluczowych funkcji platformy. Hashtagi.

Instagram zmienia hashtagi

Do tej pory, wrzucając zdjęcie lub rolkę na Instagrama, mogliśmy dodawać niemal dowolną liczbę hashtagów (limit wynosił 30). Dla wielu użytkowników był to sposób na złapanie większego zainteresowania na swoich materiałach. Wkrótce już nie będzie to możliwe. Instagram najwyraźniej szykuje ograniczenia.

Wielu użytkowników donosi, że już nie mogą dodawać do swoich postów tak dużej liczby hashtagów. Platforma, przy próbie dodania więcej niż trzech, wyświetla komunikat. Wynika z niego, że nowym limitem będą właśnie trzy hashtagi.

Zmiana na razie nie jest widoczna na wszystkich kontach. Sam zauważyłem ją na swoim prywatnym profilu, ale inni użytkownicy wciąż mogą dodawać więcej hashtagów. Możliwości są dwie: albo Instagram dopiero testuje limit na losowych użytkownikach, albo nowość wprowadzana jest stopniowo i z dnia na dzień będzie przybywać kont z ograniczeniami.

telepolis
