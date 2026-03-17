WhatsApp bez zakładania konta. Nadchodzi duża zmiana

WhatsApp pracuje nad nową funkcją, która pozwoli na korzystanie z komunikatora bez zakładania konta.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
07:32
Aktualnie, aby korzystać z WhatsAppa, konieczne jest założenie konta, które powiązane jest z naszym numerem telefonu. Jednak komunikator pracuje nad zmianą, która pozwoli używać aplikacji bez tego wymogu.

WhatsApp bez konta

Mowa o gościnnych czatach, z których da się korzystać bez zakładania konta na WhatsAppie. Funkcja o kilku miesięcy jest testowana na Androidzie, a teraz dostęp do niej uzyskają również posiadacze iPhone'ów. Co ważne, jest ona dostępna tylko w wersji beta aplikacji, więc nie skorzysta z niej każdy użytkownik.

Jak to działa? Zasada jest niezwykle prosta. Użytkownik WhatsAppa może utworzyć gościnny czat, a następnie wygenerować link do zaproszenia. Wystarczy udostępnić go innej osobie (np. SMS-em lub inną aplikacją). Po kliknięciu linka uruchomiona zostanie rozmowa przez bezpieczną sesję sieciową.

Gdy użytkownicy kontynuują korzystanie z serwisu jako goście, WhatsApp Web generuje unikalny identyfikator, który służy do utworzenia klucza szyfrującego. Oznacza to, że czaty gości są zabezpieczone szyfrowaniem typu end-to-end. WhatsApp nie ma wglądu w treść wiadomości, a odczytać je mogą wyłącznie uczestnicy rozmowy.

informuje serwis WABetaInfo.

Jednak korzystanie z WhatsAppa jakość gość wiąże się z ograniczeniami. Tacy użytkownicy nie mogą korzystać z czatów grupowych, nie mogą wysyłać tzw. głosówek, załączników, GIF-ów, naklejek, a także prowadzić rozmów wideo oraz audio.

Źródła zdjęć: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com, WABetaInfo
Źródła tekstu: 9to5Mac, WABetaInfo