WhatsApp bez zakładania konta. Nadchodzi duża zmiana
WhatsApp pracuje nad nową funkcją, która pozwoli na korzystanie z komunikatora bez zakładania konta.
Aktualnie, aby korzystać z WhatsAppa, konieczne jest założenie konta, które powiązane jest z naszym numerem telefonu. Jednak komunikator pracuje nad zmianą, która pozwoli używać aplikacji bez tego wymogu.
WhatsApp bez konta
Mowa o gościnnych czatach, z których da się korzystać bez zakładania konta na WhatsAppie. Funkcja o kilku miesięcy jest testowana na Androidzie, a teraz dostęp do niej uzyskają również posiadacze iPhone'ów. Co ważne, jest ona dostępna tylko w wersji beta aplikacji, więc nie skorzysta z niej każdy użytkownik.
Jak to działa? Zasada jest niezwykle prosta. Użytkownik WhatsAppa może utworzyć gościnny czat, a następnie wygenerować link do zaproszenia. Wystarczy udostępnić go innej osobie (np. SMS-em lub inną aplikacją). Po kliknięciu linka uruchomiona zostanie rozmowa przez bezpieczną sesję sieciową.
Gdy użytkownicy kontynuują korzystanie z serwisu jako goście, WhatsApp Web generuje unikalny identyfikator, który służy do utworzenia klucza szyfrującego. Oznacza to, że czaty gości są zabezpieczone szyfrowaniem typu end-to-end. WhatsApp nie ma wglądu w treść wiadomości, a odczytać je mogą wyłącznie uczestnicy rozmowy.
Jednak korzystanie z WhatsAppa jakość gość wiąże się z ograniczeniami. Tacy użytkownicy nie mogą korzystać z czatów grupowych, nie mogą wysyłać tzw. głosówek, załączników, GIF-ów, naklejek, a także prowadzić rozmów wideo oraz audio.