Google wyłącza medyczne AI. Koniec porad z internetowych forów

Porady z Reddita na samej górze wyników

Wiele osób szuka w sieci informacji o swoich dolegliwościach. Google z myślą o nich stworzył funkcję What People Suggest, by ułatwić ten proces. Sztuczna inteligencja analizowała wpisy z portali społecznościowych i forów internetowych, a wśród głównych źródeł danych znajdował się serwis Reddit.

System tworzył z opinii użytkowników gotowe zestawienia. Osoba szukająca informacji o zapaleniu stawów otrzymywała skrót cudzych metod leczenia. Problem polegał na sposobie prezentacji tych danych. Algorytmy umieszczały amatorskie wpisy na samym szczycie wyników wyszukiwania. Sprawiało to, że luźne porady wyglądały jak oficjalne zalecenia medyczne.

Lekarze szybko zauważyli wady tego rozwiązania. Zwracali uwagę, że sztuczna inteligencja nie analizuje kontekstu sytuacji pacjenta. Narzędzie ignorowało wiek, historię chorób i dokładne objawy. Sposób leczenia skuteczny u jednej osoby może nie działać u innej. Wcześniejsze testy wielokrotnie pokazywały, że AI firmy Google potrafi podawać błędne wskazówki zdrowotne.

Tłumaczenia firmy i dalsze plany

Google wydał komunikat w sprawie zniknięcia funkcji. Rzecznik firmy stwierdził, że jest to element szerszego upraszczania strony wyników. Gigant z Mountain View zaprzecza, jakoby decyzja miała związek z bezpieczeństwem lub jakością narzędzia. Działanie przedstawiono jako rutynową aktualizację interfejsu wyszukiwarki.

Obserwatorzy rynku zwracają jednak uwagę na czas wyłączenia usługi. Google mierzy się obecnie z rosnącą krytyką swoich algorytmów. Zaledwie kilka miesięcy temu firma musiała ograniczyć działanie AI dla części zapytań o zdrowie. Zmiany wprowadzono po wykryciu błędnych interpretacji wyników prób wątrobowych pacjentów.

Użytkownicy wyszukiwarki nadal mogą znaleźć wpisy z forów. Główna zmiana polega na braku automatycznych podsumowań. Internauci muszą teraz samodzielnie klikać w linki i oceniać przydatność czytanych źródeł. Amerykański gigant nie porzuca jednak sektora medycznego. Firma promuje nowe badania i partnerstwa w trakcie trwającej właśnie konferencji The Check Up.

