Słuchawki albo zegarek Realme za darmo. Masz czas do 29 marca

Smartfony z serii Realme 16 Pro są już sprzedawane na naszym rynku od miesiąca, ale dopiero teraz producent rusza z ofertami specjalnymi. Decydując się na zakup jednego ze smartfonów, można zgarnąć słuchawki Realme Buds T500 Pro lub smartwatch Realme Watch 5, do wyboru.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak odebrać prezent od Realme?

Aby skorzystać ze specjalnej oferty, trzeba wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze należy kupić smartfon Realme 16 Pro+ 5G lub Realme 16 Pro 5G. Jest na to czas od dziś (17 marca) do 29 marca 2026 r. Konieczne jest zachowanie paragonu lub faktury dołączonej podczas zakupu.

W drugim kroku trzeba się zarejestrować – jest na to czas od dziś do 12 kwietnia 2026 r. Rejestracji należy dokonać na stronie Realmemembers.pl, dołączając dowód zakupu oraz numer IMEI urządzenia.

Później pozostaje już przyjemniejsza część – można wybrać swój bonus, czyli zegarek Realme Watch 5 w kolorze czarnym lub słuchawki Realme Buds T500 Pro w kolorze czarno-granatowym. W ciągu 30 dni od pozytywnej weryfikacji wybrany prezent zostanie wysłany bezpośrednio na podany adres.

Specjalna oferta obejmuje smartfony Realme 16 Pro i 16 Pro+ zakupione w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, a także na Allegro, Realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Plus i Play. U operatorów sieci Orange oraz T-Mobile, smartwatch lub słuchawki otrzymają osoby, które nabędą smartfon Realme 16 Pro+.

Realme 16 Pro 5G 0 opinii Realme 16 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej