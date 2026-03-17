Sprzęt

Słuchawki albo zegarek Realme za darmo. Masz czas do 29 marca

Seria smartfonów Realme 16 Pro trafiła do nowej promocji producenta. Modele Realme 16 Pro+ oraz 16 Pro są teraz dostępne w ofercie z prezentem – do wyboru mamy słuchawki lub smartwatch.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Smartfony z serii Realme 16 Pro są już sprzedawane na naszym rynku od miesiąca, ale dopiero teraz producent rusza z ofertami specjalnymi. Decydując się na zakup jednego ze smartfonów, można zgarnąć słuchawki Realme Buds T500 Pro lub smartwatch Realme Watch 5, do wyboru.

Dalsza część tekstu pod wideo

Reklama
Advertisement

Jak odebrać prezent od Realme?

Aby skorzystać ze specjalnej oferty, trzeba wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze należy kupić smartfon Realme 16 Pro+ 5G lub Realme 16 Pro 5G. Jest na to czas od dziś (17 marca) do 29 marca 2026 r. Konieczne jest zachowanie paragonu lub faktury dołączonej podczas zakupu.

Realme 16 Pro 5G w RTV Euro AGD
Realme 16 Pro+ w RTV Euro AGD

W drugim kroku trzeba się zarejestrować – jest na to czas od dziś do 12 kwietnia 2026 r. Rejestracji należy dokonać na stronie Realmemembers.pl, dołączając dowód zakupu oraz numer IMEI urządzenia.

Później pozostaje już przyjemniejsza część – można wybrać swój bonus, czyli zegarek Realme Watch 5 w kolorze czarnym lub słuchawki Realme Buds T500 Pro w kolorze czarno-granatowym. W ciągu 30 dni od pozytywnej weryfikacji wybrany prezent zostanie wysłany bezpośrednio na podany adres.

Specjalna oferta obejmuje smartfony Realme 16 Pro i 16 Pro+ zakupione w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, a także na Allegro, Realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Plus i Play. U operatorów sieci Orange oraz T-Mobile, smartwatch lub słuchawki otrzymają osoby, które nabędą smartfon Realme 16 Pro+.

Realme 16 Pro 5G
Realme 16 Pro 5G

Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 6500mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G

Ekran 6.80" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.8 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 7000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Image
telepolis
Realme Realme Watch 5 Realme 16 Pro Realme 16 Pro+ Realme Buds T500 Pro
Źródła zdjęć: Realme